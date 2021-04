«Perseverance» har laget oksygen på Mars

«Perseverance» står nå parkert for å filme og ta bilder av dronehelikopteret «Ingenuity», men ligger ikke på latsiden.

Tirsdag gjennomførte den en banebrytende test som kan ha stor betydning for fremtidige Mars-ferder.

Etter to timers oppvarming av instrumentet MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) klarte den å gjøre om karbondioksid til oksygen.

Det er første gang vi har klart å produsere oksygen på en annen planet.

MOXIE laget 5,4 gram oksygen. Det tilsvarer nok oksygen til at en astronaut kunne pustet i 10 minutter ved normal aktivitet, melder Nasa.

MOXIE er på størrelse med en brødrister, og skal prøve å produsere opptil 10 gram oksygen i timen. Foto: Nasa/jpl-caltech / Reuters

Kan bli til drivstoff og vann

96 prosent av atmosfæren på Mars består av karbondioksid, så det er nok å ta av.

MOXIE deler opp molekylene i karbondioksid, som består av ett karbonatom og to oksygenatomer. Så skiller den ut oksygenet og kvitter seg med det som blir igjen.

Prosessen krever mye varme, opp mot 800 grader. MOXIE, som er på størrelse med en brødrister, er delvis laget av gull og aerogel.

Håpet er at større varianter i fremtiden kan produsere nok oksygen til at mennesker kan bo på Mars.

Oksygen trengs også til å produsere drivstoff til raketter. Kombinert med hydrogen kan det bli til vann.

– Dette er et kritisk første steg i prosessen med å lage oksygen av karbondioksid på Mars. Resultatene fra denne demonstrasjonen er lovende. Oksygen er ikke bare det vi puster. Rakettdrivstoff trenger oksygen, og fremtidige utforskere vil være avhengige av å kunne produsere drivstoff på Mars for å komme seg hjem igjen, sier Jim Reuter i Nasas Space Technology Mission Directorate.

SpaceX har jobbet lenge med å utvikle raketter som kan skytes opp fra Mars. Illustrasjon: SpaceX / AP

Ni tester

For å skyte opp fire astronauter fra overflaten på Mars trengs det nærmere sju tonn drivstoff og nesten 25 tonn oksygen.

Men for å leve på Mars trengs det langt mindre, sier Michael Hecht fra Haystack-observatoriet i Massachusetts til CNN.

Han anslår at astronautene kanskje kommer til å bruke et tonn oksygen på et år.

Det skal en MOXIE-etterfølger som veier rundt et tonn klare å produsere.

MOXIE skal gjennomføre ytterligere ni tester på to år. Målet er å produsere opptil 10 gram oksygen i timen.

Testene skal gjennomføres på forskjellige tider av døgnet og på forskjellige årstider for å se hvordan forholdene påvirker kapasiteten. Til slutt skal den presses så langt den klarer.

«Perseverance» har krysset av enda en milepæl på lista, men har mye igjen. Etter at «Ingenuity» har gjennomført sine testflyginger skal roveren kjøre videre inn i Jezero-krateret, der Nasa håper å finne tegn til forhistorisk liv.