«Paradise hotell» stanses etter anklager om seksuelle overgrep

– Vi kommer ikke til å sende sesongen, sier sjefen Nordic Entertainment Group, Anders Jensen, til svensk TV4.

Han presiserer at han ser svært alvorlig på anklagene.

– Vi kan ikke fortsette med denne typen produksjoner på slike premisser, sier han. Jensen kan ikke svare på om realityserien vil gjenoppstå i Sverige.

Sjefen Nordic Entertainment Group, Anders Jensen, sa til svensk TV4 tirsdag at denne sesongen av realityserien Paradise Hotel ikke vil bli sendt. Foto: TV4

Forholdet er nå politianmeldt og under etterforskning, ifølge Dagens Nyheter.

Befølt i underlivet

I april kunne den svenske avisen Expressen avsløre at to av de kvinnelige deltakerne i vårens sesong hevdet de ble utsatt for seksuelle overgrep. Det skjedde under innspillingen av serien på et hotell i Mexico.

De to kvinnene hevdet begge at en av de mannlige deltakerne forgrep seg på dem. Mannen ble deretter kastet ut av realityserien.

Overgrepene skal ha skjedd ved to tilfeller. Den ene kvinnen skal ha blitt befølt direkte på kjønnsorganet. Den andre opplevde at brystene ble befølt.

Det skjedde da mannen var alene med kvinnene under innspillingen. Hendelsene ble fanget opp av kameraene.

– Jeg våknet dagen etter og hadde skikkelig angst. Jeg har rotet med folk på fest før, men alle har akseptert når det ikke blir mer enn det. Nå hadde jeg skyldfølelse, forteller den ene av kvinnene.

Kvinnen som ble befølt på brystene sier hun ikke var bekvem med det:

– Jeg ba ham å slutte. Jeg ble veldig lei meg. Det kom frem masse vonde følelser og mange jenter vil kjenne seg igjen. Et nei er alltid et nei, forteller hun til Expressen. Det var avisen som avslørte tilfellene i april.

Ikke akseptabelt

De to kvinnene har også anklaget produksjonsselskapet Mastiff for å ha dysset ned hendelsene. Dette har Mastiff avvist.

«Paradise hotell» i Mexico. Det er under innspillingen av årets sesong at overgrepene skal ha skjedd. Foto: / VIAPLAY

Direktør Matilda Snöwall i Mastiff forklarer at overgrep ikke får finne sted i realityserien. Videre hevder hun overfor P3 Nyheter i Sverige man har tydelige retningslinjer for hvordan deltakerne skal oppføre seg mot hverandre.

De to episodene som skal vise overgrepene ble opprinnelig klippet bort fra realityserien. Den er nå altså stoppet.

Under innspillingen fikk de to kvinnene tilbud om oppfølging fra produksjonsselskapet. Det ble også en pause under innspillingen.

Beklaget

Mannen som anklages for overgrepene har beklaget det som hendte. I episoden der han blir kastet ut av serien snakker han om det som skjedde.

– Selvsagt angrer jeg alt. Det der kommer aldri til å skje igjen sa han og beklaget også direkte overfor de to kvinnene.

– Jeg er lei meg og har oppført meg som en idiot, forklarte mannen.

De to kvinnene har begge fått tilbud om oppfølging av psykolog.