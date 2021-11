«Pandemi-pause» ga rustne piloter

Massevaksinering gjør at mennesker verden over har startet å fly igjen. Piloter som ikke har fløyet på mange måneder er tilbake på jobb.

Nå blir det ropt varsko fra flere hold, fordi en rekke flyverne er rustne etter tiden på bakken.

En studie fra Storbritannia viser at tre ganger så mange landinger er «dårlig utført» etter at fly og flyvere har vært på bakken i månedsvis på grunn av pandemien, skriver Bloomberg.

35 av 1000 landinger blir karakterisert som «dårlig utført», en tredobling fra før pandemien startet.

Mediehuset viser til en studie der britiske piloter har kommet med sine erfaringer gjennomført av The Confidential Reporting Programme for Aviation and Maritime.

Glemte landingshjulene

I USA har det vært flere alvorlige hendelser med rustne piloter som ikke har fløyet på lenge på grunn av pandemien.

Pilotfeil er mer vanlig etter pandemien enn før pandemien. Ved ett tilfelle skal en pilot i USA ha glemt å ta ut landingshjulene. Bildet viser landingshjul på en Airbus380. Foto: REGIS DUVIGNAU / Reuters

En studie utført av Embry-Riddle Aeronautical University i Arizona viser en kraftig økning i manglende ferdigheter.

En flyver, som hadde vært borte fra jobben i sju måneder, glemte å sette ut landingshjulene i god tid før landing. Han skal ha avbrutt landingen da han oppdaget feilen bare 240 meter fra rullebanen.

I et annet tilfelle skal en pilot ha gjort forberedelser til flyavgang for så i siste liten å oppdage at han hadde startet bare en av de to motorene. Flyveren oppdaget feilen i tide og avbrøt forsøket på takeoff, skriver Bloomberg.

Ex-covidsyk pilot

I andre tilfeller skal piloter ha fløyet i feil høyde og med feil fart og i visse tilfeller i feil retning. Det er også eksempler på flere tilfeller der piloter har valgt feil taksebane før avgang eller etter landing.

I USA skal flyvere, som har hatt covid-19, slite mer enn andre. Flyveren, som skal ha gjort forsøk på å lette med en motor, skrev i sin rapport at han slet med ettervirkninger av covid-19.

Det at han hadde vært koronasyk plaget ham og flyveren mener det bidro til hans «manglende fokus».

50 % flere pilotfeil

En studie i USA vekker oppsikt. Den viser at ferdighetene til flyvere som ikke er jevnlig i jobb bak spakene, faller dramatisk.

– Det som overrasket meg var både omfanget av ferdigheter som svekkes og hvor raskt de svekkes, sier professor Rajee Olaganathan ved Embry-Riddle University i Arizona.

Hun viser til en studie om at flyvere som hadde vært ute av trening i noen måneder på grunn av pandemien, gjorde 50 % flere pilotfeil enn før pandemien.

– Når tallet på flytimer går ned, vil pilotenes ferdigheter gå ned, sier professoren.

Slår alarm

Advarsler mot rustne piloter kommer fra ulikt hold. Fellesnevneren er oppfordring til gjenoppfriskningskurs for piloter som har hatt lang pandemi-pause.

70.000 fly verden over var langtidslagret under pandemien. 100.000 piloter var uten jobb i månedsvis. Bildet viser langtidslagrede fly i Pinal Airpark i Arizona, USA. Foto: Christian Petersen / AFP

Problemet er at mange flyselskap sliter økonomisk. Oppfriskningskurs er dyrt.

Ifølge Bloomberg tapte den globale flyindustrien hele 138 milliarder dollar i 2020. Verden over var 100.000 flyvere satt på bakken.

Flere land skal ha fått unntak fra bestemmelsene om obligatoriske oppfriskningskurs for piloter under pandemien.

– Vi er i en kritisk situasjon, sier Uwe Harter som er sjefflyver i tyske Lufthansa.

Harter er også visepresident i The International Federation of Air Line Pilots, skriver Boomberg.

– Det siste flyindustrien trenger nå, er en alvorlig ulykke, sier den erfarne flyveren. Selv har ikke Harter sittet bak spakene i «sin» Airbus380 siden februar.

Fly og piloter er tilbake i lifta etter pandemi-pause. Bildet viser en Airbus350 fra tyske Lufthansa. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Uwe Harter sier at noen flyselskaper gjennomfører bra pilottrening. Andre selskap nøyer seg med et absolutt minimum og kanskje ikke det en gang.

– Reglene vi har er ikke bra nok, sier sjefpiloten i Lufthansa.

– Gi pilotene det de trenger

Den internasjonale luftfartsorganisasjonen IATA har sendt ut en bruksanvisning for piloter som har hatt lang pause fra flyvning.

Men intervjuer, med flyvere i Europa og Asia og undersøkelser i USA, viser manglende ferdigheter og manglende selvtillit blant mange av dem.

Sjefflyveren i Lufthansa, Uwe Harter, mener flyselskapene ikke må vente på internasjonale regler. Han mener selskapene må ta større ansvar og tilby piloter den trening og oppfølging som hver enkelt flyver mener han eller hun trenger.

– Gi pilotene det de trenger for å føle seg komfortable igjen, sier Harter til Bloomberg.

– Og det er ikke skrevet ned i noen bruksanvisning, sier den erfarne flyveren i Lufthansa.

Flytrafikken stoppet ikke opp i Norge

Overfor NRK viser Luftfartstilsynet til at Norge er bedre stilt enn mange andre land, fordi innenriksflyvning ikke stoppet opp under pandemien.

SAS-fly på rekke og rad. Nå er fly og flyvere tilbake i jobb. Mange piloter får ekstra trening etter pandemi-pausen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Tilsynet viser spesielt til Widerøe, som var blant selskapene i verden som ble minst berørt av pandemien. Selskapets fly er viktigste transportmiddel for mange i Nord-Norge og på Vestlandet enten det er pandemi eller ikke.

Pressesjef i SAS, John Eckhoff, sier til NRK at deres piloter har flydd mindre enn normalt, men mer enn piloter i mange andre land fordi innenriksflyving var nødvendig også under pandemien.

Oppfriskningskurs i SAS og Norwegian

Norske flyselskap gir mer oppfriskningskurs enn det minimums anbefalingen fra Den europeiske luftfartsorganisasjonen EATA, setter som krav.

EATAs krav er tre avganger og tre landinger under tilsyn og en dag i simulator hver tredje måned.

Etter pandemi-pause får piloter i Norwegian fem dager med teori, fire sesjoner i simulator og seks flyvninger under oppsyn. DE blir også tilbudt ekstra trening hvis behov. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Flyvere i Norwegian, som ikke har sittet jevnlig bak spakene i cockpit på grunn av pandemien, gjennomgår opptil fem dager med teori, fire sesjoner i simulator og seks flyvninger under oppsyn, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman.

– Vi har utviklet vårt eget program som inneholder flere elementer enn minimumskravene. Enkelte piloter kan også få ytterligere trening / kursing - utover det, sier kommunikasjonsdirektøren i Norwegian.

– Vi er svært fornøyde med nivået pilotene våre holder, legger Tuman til.

SAS viser også til at de gjør mer enn det minimumskravene fra EATA tilsier.

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier at de tar individuelle vurderinger. Noen ganger får piloter i SAS ekstra simulatortrening, av og til flere flyvninger under veiledning.

– To flyvere som har fløyet lite, blir ikke plassert i samme cockpit. Det er alltid mulighet til å be om ekstra trening, sier Eckhoff til NRK.

Qantas framheves

Det australske flyselskapet Qantas skal ha satt ned en gruppe med erfarne folk innen luftfart, for å kartlegge statusen til piloter som har vært på bakken under pandemien.

Qantas får ros for grundig kursing av piloter før de får fly etter pandemi-pause. Bildet viser to fly fra Qantas på Kingsford Smith flyplassen i Sydney. Foto: Daniel Munoz / Reuters

De skal ha brukt erfaringen fra andre yrkesgrupper, som blant andre kirurger som må ha ekstremt bra kontroll på hånd- og fingerbevegelser.

Resultatet ble at alle flyvere på Boeing-737-maskinene må gjennom et seks dagers kurs før de kan fly med passasjerer etter pandemi-pause.

Piloter på flytyper som ikke er tatt i bruk etter pandemien, som Airbus 380, må gjennom to dagers kurs inkludert trening i simulator hver tredje måned.