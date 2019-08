«Ocean Viking» har reddet 356 personer – mange oppholder seg på dekk

Etter at «Ocean Viking» mandag plukket opp 105 personer i Middelhavet er det nå 356 flyktninger og migranter om bord i skipet.

Hjelpeorganisasjonene Leger Uten Grenser (MSF) og SOS Méditerranée, som drifter skipet, har tidligere sagt at skipet har kapasitet til mellom 200 og 250 overlevende.

President i Leger Uten Grenser, Karine Nordstrand, sier til NRK at toktet fortsetter inntil videre.

– Det er kaptein på skipet som vurderer hvor lenge vi kan holde på. Det kommer blant annet an på værforholdene i området, for mange av dem som er tatt om bord oppholder seg ute på dekk, sier Nordstrand.

Hun sier at Leger Uten Grenser har tatt høyde for at den situasjonen som har oppstått med mange om bord, så de har nok av mat og vann på skipet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Har merker etter mishandling

Flere av båtene hadde vært ute på havet i flere dager før de blir plukket opp av «Ocean Viking».

Mange av menneskene om bord har vært dehydrert og utmattet og har fått medisinsk behandling om bord.

– En kollega om bord forteller at alle hun har snakket med sier at de har opplevd vilkårlig fengsling, utpressing, tortur eller at de har blitt tvunget til å jobbe under slavelignende forhold i Libya, sier Nordstrand.

Mange av dem som kommer om bord har merker etter mishandling eller etter håndjern rundt håndleddene.

– De som er kommet om bord sier til å oss at de var klare til å dø på havet i stedet for å bli værende i Libya, sier Nordstrand.

Synkende gummibåt

– Vi er først og fremst opptatt av at ingen skal drukne på havet og at vi skal bringe de vi redder til en trygg havn, sier Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser. Foto: Kristian Elster / NRK

MSF og SOS Méditerranée omtalte mandagens redningsaksjon som kritisk, skriver NTB.

Da redningsskipet nærmet seg, begynte luften å gå ut av migrantenes blå gummibåt, som begynte å synke, ifølge nyhetsbyrået AFP, som er om bord på «Ocean Viking».

Flere av passasjerene falt ut i vannet før alle ble reddet om bord i «Ocean Viking» i live.

Samtlige er menn og gutter, de fleste av dem fra Sudan. Blant de 105 er 29 mindreårige, blant dem en femåring og en tolvåring.

105 personer satt tett i tett i redningsbåten da de ble plukket opp mandag. Foto: Hannah Wallace Bowman / Leger Uten Grenser

– Forpliktet etter havretten

Foreløpig er det ikke klart hverken når eller hvor de som er reddet blir satt i land.

– Når vi skal sette i land de vi har reddet vil vi kontakte de aktuelle redningssentralene og vente på beskjed derfra, sier Karine Nordstrand.

Ocean Vikings operasjonskoordinator Nicholas Romaniuk sier til AFP at de har prøvd i fem dager å få tak i den libyske kystvakten, uten hell.

Italias innenriksminister Matteo Salvini gjentok denne uka at det er «absolutt forbudt» for Ocean Viking eller et annet redningsskip å gå inn i italiensk territorialfarvann.

Karine Nordstrand sier at landene som har en kystlinje er forpliktet i henhold til havretten til å sørge for at båter som har reddet mennesker i havsnød kan bringe dem i land til et trygt sted.

– Vi forventer at landene oppfyller de forpliktelsene de har i forhold til folkeretten, som havretten er en del av, sier hun.

Ikke til Libya

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) uttalte fredag til NRK at det er helt uaktuelt for Norge å ta imot mennesker som reddes i Middelhavet.

– Migrantene må nå transporteres tilbake til Afrika, enten til Tunisia eller Libya. De bør ikke sendes til Europa, for da blir denne aksjonen en forlengelse av flyktningruten istedenfor at det blir en redningsaksjon, sa Kallmyr til NRK.

Nordstrand sier at det er helt uaktuelt å returnere noen til Libya.

– Leger uten grenser jobber i interneringsleirer i Libya og vet hvor forferdelig forholdene der er. Det får vi også bekreftet av de som kommer om bor. Senest på fredag sa FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) at det ikke er trygt å sende folk tilbake til Libya, sier Nordstrand.

Hun legger til at Leger Uten Grenser heller ikke anser at Tunisia oppfyller de kriteriene som ligger til grunn for å være en trygg havn.