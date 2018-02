«Nytt på nytt»-vitsen som fikk meg til å tenke på hjemløse Stuart

«Å nei. Hva har jeg gjort for noe galt nå», tenkte jeg.

Jeg ser ned på en melding på mobilen fra en venninne i Norge. Hjertet stopper å slå et lite øyeblikk og angsten slår ut pusten.

Det er skrekken for en NRK-korrespondent å bli hengt ut for å ha gjort noe alvorlig feil, og attpåtil få det gnidd inn med et slag under beltestedet fra Bård Tufte Johansen & co., midt under hele Norges taco-fredag og høydepunktet av gullrekka – «Nytt på nytt».

Jeg stirrer på vedlegget i meldingen fra min gamle venn i Norge. Så trykker jeg på «play».

NYTT PÅ NYTT: Øyvind Nyborgs rapport på Dagsrevyen havnet på «Nytt på nytt», til London-korrespondentens store skrekk.

Det er kongelig besøk fra Storbritannia og i den forbindelse besøkte NRKs korrespondent noen av Kates slektninger i England, sier programlederen fra studio.

En av dem er Stuart, som bor i et busskur bak meg her, med Slottet i bakgrunnen, sier jeg på videosnutten og peker mot en hjemløs mann som sitter under soveposen sin i et busskur i Windsor.

Vil fjerne uteliggerne før bryllupet i Windsor

Phu-hu! Det er altså ikke meg spøken går utover, men britenes kongefamilie. Prins William og hertuginne Kate hadde nettopp besøkt Norge, noe som ble dekket fra vegg til vegg i norsk presse.

PÅ NORGESBESØK: Det kongelige besøket ble behørig dekket i norske medier. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Her i Storbritannia ble norgesbesøket knapt nevnt, selv om vi fikk se bilder av Kate i avisene, men de nøyde seg med en liten kommentar om hva kjolene og de vakre krøllene koster.

Med seg på turen hadde hun en hårpakke til 900 pund, 13 hårbørster, sju kammer, sprayer, hårfønere og håndklær. Det var ikke snaut, men de dristigste hoffreporterne skrev at Kate nå har lagt seg i selen for å holde tritt med sin nye venninne Meghan Markle.

Det er nemlig Meghan og prins Harry for alle pengene her på De britiske øyer. Bryllupet deres er en stor hendelse for både kongefamilie og folk.

POPULÆR: Meghan Markle ble tatt vel imot under et besøk i Edinburgh i Skottland 13. februar. Foto: Jane Barlow / AFP

Paret gifter seg i Windsor lørdag 19. mai. Det hele blir overført på TV og etter bryllupet vil de bli kjørt rundt med hest og vogn rundt den vesle, koselige byen vest for London.

Da passer ikke folk som uteliggeren Stuart inn, mener politikere i Windsor, som vil ha de hjemløse uteliggerne vekk innen bryllupsdagen.

Julemiddag i lyset fra gatelyktene

De hjemløse som bor på gaten i Windsor tigger penger av alle dagsturistene til Windsor-slottet.

Først var det snakk om at de skulle fjernes med makt for såkalt «antisosial adferd», deretter at de skulle bøtelegges med 100 pund. Saken har fått mye omtale, og den er ennå ikke landet.

BOR I BUSSKUR: Stuart bor i et busskur i Windsor. Politikerne i byen vil ha uteliggere som han ryddet fra gatene innen det kongelige bryllupet 19. mai. Foto: Toby Melville / Reuters

Det var dette jeg egentlig snakket om i direkte-rapporten fra Windsor. Og Stuart syntes det var greit å komme på norsk TV. Mens jeg satt opp kameraet mitt, fikk vi tid til å prate.

Stuart synes han har det greit der i busskuret. Gamle pappesker er madrass. Han har sovepose, pute og flere lag med tøy på, og en varm strikket lue med klaffer til ørene. Denne dagen hadde moren hans gått forbi. Hun vil ikke ha ham hjemme hos seg. Det går ikke. Men julekvelden kom hun på besøk, forteller Stuart.

Hun hadde tatt med seg julemat. Sammen satt de under busskuret i lyset fra gatelyktene og spiste julemiddag.

Dødsfall i teltet på Trafalgar Square

I forbindelse med direkterapporten hadde fotograf Johan Bull og jeg laget en lengre sak til Søndagsrevyen om de hjemløses situasjon i Storbritannia.

Vi fulgte blant andre hjemløse «Jungle» og «Becky» som bodde i telt på Trafalgar Square i den kalde og gufne London-vinteren.

PÅ BESØK I TELTET: Fra venstre: Maurice, Jungle, Becky og NRKs London-korrespondent Øyvind Nyborg. Foto: Johan E. Bull / NRK

Den saken skulle ta en alvorlig vending. En av dem som hadde sett reportasjen tok kontakt med meg på e-post. Hun er norsk og jobber i Westminster. Hun hadde sett politisperringer rundt det blå teltet under søylene til den store bokhandleren på Trafalgar Square og liket av en person.

Hun var bekymret og tenkte kanskje det var Becky. Jeg ringte en av mine kontakter blant de hjemløses hjelpeorganisasjoner, som kunne fortelle at det ikke var Jungle eller en Becky som hadde omkommet, men en ung mann med østeuropeisk bakgrunn.

TØFT LIV: «Jungle» (48) synes livet på gata er tøft. Han er en av uteliggerne NRK fulgte i en reportasje i januar. Foto: Johan E. Bull / NRK

Jeg ringer og sender melding, men det er ingen svar å få hos paret i teltet. Så drar jeg ned til Trafalgar Square, men det er ingen å se. Teltet var borte.

Jeg går videre rundt stasjonen Charing Cross og spør andre uteliggere hvor de kan være, men ingen har sett dem på en stund. Jeg er i ferd med å gi opp da jeg får øye på en av uteliggerne jeg vet er i Jungles omgangskrets. Han sier han vet hvor Jungle er, og går og henter ham med en beskjed om at journalisten fra Norge gjerne vil treffe ham.

Gråter når han ser TV-reportasjen om seg selv

Det blir et fint gjensyn. Vi går på kafé og jeg byr på kaffe og croissant. Med meg har jeg PC-en min og jeg viser fram søndagsrevysaken om ham og kjæresten.

Jungle følger nøye med. Selv om han ikke forstår hva jeg sier i reportasjen, så forstår han jo intervjuene med seg selv og de andre uteliggerne. Han ser konsentrert inn i PC skjermen.

Så pipler tårene fram i øyekroken og jeg skjønner hvorfor. I innslaget sier han: «Jeg hadde et godt liv engang, men nå er alt borte.»

GRÅT: «Jungle» ser konsentrert på NRKs TV-innslag om ham og kjæresten Becky som bodde i telt på Trafalgar Square. Han gråter da han hører seg selv fortelle om et tøft liv. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Mens vi sitter og prater får jeg vite at politiet har inndratt teltet og at livet på gata er tøffere nå. Mannen som døde hadde fått låne teltet deres, mens han og Becky tok en natt på hospits. Fyren var alkoholiker og hadde kjøpt inn en liter vodka for kvelden, forteller Jungle. Flaska var selvmedisin for en oppvekst med seksuelle overgrep, ifølge ham.

Da Jungle og Becky kommer tilbake til teltet sitt neste morgen, er ikke vennen deres til å vekke. Han døde av hjertesvikt den natten.

Han er ikke den første hjemløse som dør på gaten i Storbritannia. I kirken St. Martins-in-the-Field like ved leste presten opp en liste med 144 navn rett før jul. Alle disse var navn på uteliggere som døde i løpet av 2017. For mange av dem ble det deres eneste begravelsesseremoni.

Gir bort tegning til NRK

Nesten 5000 av de hjemløse i Storbritannia bor på gaten. Colin fra Skottland har vært hjemløs i fire år. Også han var med i TV-reportasjen vår.

PORTRETT: Colin tegnet et portrett av skuespiller Elizabeth Debicki etter at han så et bilde av henne i en gratisavis. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Jeg finner ham på sitt faste sted ved Leicester Square der jeg møtte ham første gang. Med bena trukket opp under seg i en grønn, skitten sovepose sitter han og tegner.

Det er siste hånd på et portrett av en skuespiller han har sett avbildet i en gratisavis. Han er god til det, og av og til får han en slant for tegningene sine av folk som går forbi. Colin har vært involvert i organisert narkotikakriminalitet, og sittet inne i flere år.

Jeg slår meg ned. Også han er ivrig etter å se innslaget med seg selv på norsk TV. Med hodetelefoner på følger han nøye med på den rundt seks minutter lange saken.

SER SEG SELV PÅ TV: Colin ser på TV-innslaget om seg selv på NRK. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

I reportasjen forteller ham om sønnene sine, som han savner og om kona som døde av kreft mens han satt inne.

– Det er sånn vi har det på gata og det er bra du viser det fram, sier han.

Så gir ham meg tegningen han har jobbet med i flere timer den dagen.

– Jeg skal ikke ha noe for den, sier han.

Det min tur til å bli rørt. Jeg tar den med i sekken hjem. Tegningen henger nå på veggen på NRKs kontor i London.

GAVE: Tegningen henger nå på veggen i NRKs kontor i London. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Meghan Markles nye veldedighetsarbeid

Hva som skal skje med de husløse uteliggerne i Windsor under det kongelige bryllupet i mai, er fortsatt litt uklart.

Prins Harry har flere ganger vist engasjement for de hjemløses situasjon. Det har til og med kommet fram at moren hans, prinsesse Diana, tok ham med til hospits for de hjemløse allerede da Harry var 12 år gammel.

Diana selv var til og med ute om natten, vekket uteliggere og spurte hvordan det stod til med dem. Sønnen Harry har tatt opp tråden og bildet av ham mens han er ute og jogger med hjemløse har gått verden over.

BESØKTE HJEMLØSE: Meghan Markle og prins Harry besøkte en hjelpeorganisasjon for hjemløse i Edinburgh i Skottland. Foto: Pool / Reuters

Meghan Markle har allerede hatt sine første offentlige oppdrag sammen med prins Harry på veldedige arrangementer.

I forrige uke brøt hun kongelig kutyme ved å gi et medlem av folket en stor klem i all offentlighet. Hun ga Alice Thompson, som jobber for de hjemløse i Edinburgh i Skottland, en real omfavnelse. Organisasjonen hun jobber for deler ut gratis mat til folk som sover ute.

Den amerikanske skuespilleren fortalte blant annet at hun som tenåring arbeidet frivillig på et suppekjøkken for uteliggere i Los Angeles.

For ikke lenge siden deltok Meghan Markle og prins Harry på en prisseremoni for et hjelpefond for krigsinvalide. Dette er en annen sak som prinsen har engasjert seg mye i – han har jo selv tjenestegjort i Afghanistan.

Ønsker seg penger til veldedig fond

Sammen med sin kommende mann, prins William og hertuginne Kate, som nylig var i Norge, er Meghan Markle nå blitt med i det som heter The Royal Foundation, som bestyrer de unge kongeliges veldedighetsprosjekter. En av de viktigste sakene her er mental helse.

I stedet for gaver til bryllupet, skal man kunne gi penger. Pengene skal samles i et veldedig fond de to vil forvalte. Det samme gjorde prins William og hertuginne Kate da de giftet seg. Én million pund kom inn på denne måten.

De to blir ikke mindre populære hos folket på denne måten.

– Som om vi var kveg

Stuart bor i busskuret i Windsor inntil videre. Over veien ligger slottet der erkebiskopen av Canterbury skal vie prins Harry og Meghan Markle til våren.

VENTELISTE: Stuart håper han snart kan få sin egen leilighet. Han står nå på venteliste for en kommunal bolig. Foto: Toby Melville / Reuters

Stuart forteller at han nylig har fått plass på en venteliste til en kommunal leilighet. Det har han store forventninger til. Om han får være i skuret sitt på bryllupsdagen gjenstår å se.

– Jeg synes ikke de skulle flytte på oss som om vi var kveg, sier han