Underhuset London tok igjen kontrollen over den politiske agendaen i et forsøk på å løse det som er den største politiske krisen i Storbritannia siden andre verdenskrig.

På forhånd var det ventet at et forslag om at Storbritannia skal være med i EUs tollunion etter utmeldingen fra EU ville gjøre det godt. Men ikke godt nok. Det manglet tre stemmer.

273 stemte for, 276 stemte imot.

Hva nå May? Brexit-kaoset fortsetter i det som er den vanskeligste saken i britisk politikk siden andre verdenskrig. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

De harde brexit-forkjemperne i Det Konservative partiet pustet lettet ut. Men Ja til EU-folket som hadde demonstrert utenfor Westminster hele dagen igjennom var naturligvis skuffet.

– En tollunion er ikke nok. Vi trenger også fri flyt av arbeidskraft som i det indre marked, sier Kate Hobbs til NRK.

Hun har bodd og arbeidet mange år i Tyskland og synes brexit er en tragedie.

– Det ville være synd om man ikke skal kunne flytte og bo hvor man vil innenfor EU, sier hun.

Medlemskap i tollunionen vil sørge for at grensen mellom Irland og Nord-Irland forblir åpen etter brexit. Foto: Peter Morrison / AP

Ingen brexit-forkjempere var å se utenfor Westminster mandag kveld. Plassen var overlatt til ja-folket .

– Jeg foretrekker at vi forblir i EU, mens hvis jeg må velge så vil jeg at vi skal være med i EUs tollunion og EUs indre marked, selv om jeg vet at mange ikke vil være med i det indre marked på grunn av innvandringen, sier Brian Henley til NRK.

– Tollunionen er ikke brexit Ekspandér faktaboks Medlemskap i tollunionen innebærer at Storbritannia får handle tollfritt med EU og ha samme avgifter på import fra ikke-EU land som EU. Tollunionen vil også gjøre den omstridte garantiordningen for Nord-Irland overflødig fordi det ikke vil være behov for tollkontroller på grensen mellom Irland og Nord-Irland etter brexit. Men medlemskap i EUs tollunion hindrer at Storbritannia kan inngå handelsavtaler med andre land utenfor EU. Det var et viktig argument for brexit-forkjemperne under folkeavstemningen i 2016. Tollunionen er heller ikke forenlig med De Konservatives partiprogram. Derimot vil det være i Arbeiderpartiets interesse, som har medlemskap i tollunionen som et sentralt element i sin versjon av brexit.

«Norge +» stemt ned

Underhuset stemte også over det som blir kalt «Norge +», som er medlemskap i både EUs tollunion samt det indre marked.

Det britiske arbeiderpartiet svingte partipisken i den retning, men mange politikere er imot denne løsningen fordi det innebærer at Storbritannia må godta fri flyt av arbeidskraft. Å begrense innvandringen fra østeuropeiske EU-land var en viktig motivasjon bak brexit.

Tanken på en ny folkeavstemning er slettes ikke like fremmed for Parlamentets medlemmer som før. Foto: Frank Augstein / AP

Underhuset stemte også over om det skal holdes en ny folkeavstemning om EU. En folkeavstemning vil innebære et valg mellom brexitavtalen med EU eller å avblåse brexit.

Forslaget fikk 280 stemmer mot 292 stemmer.

Dette viser at stadig flere parlamentsmedlemmer ser på en folkeavstemning som en god måte å løse brexit-floken på.

Et av alternativene som Underhuset stemte over var å avblåse brexit. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Forslaget om avblåse hele brexit manglet over 100 stemmer for å få flertall. .

Mandagens avstemninger var en slags superfinale etter samme øvelse i forrige uke der ingen av alternativene for brexit fikk flertall.

Hva skjer nå?

Få vet hvordan brexit-kaoset ender. Statsminister Theresa May kan komme til å legge fram sin brexitavtale til avstemning for en fjerde gang denne uken.

Hundrevis av brexit-forkjempere samlet seg i Westminster i London mandag i forbindelse med avstemningene i Parlamentet. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Det kan også bli en avstemning mellom Mays avtale og det alternativet som fikk flest stemmer på mandag.

10. april har EU kalt inn til et krisetoppmøte om brexit. Dersom britene ikke har klart å enes om en vei ut av EU innen møtestart, ligger det an til en lengre utsettelse av brexit.

Mens tiden er i ferd med å renne ut, kan May komme til å gå av som statsminister. Et nyvalg i Storbritannia er også sannsynlig.