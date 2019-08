metoo-kandidat trakk seg fra presidentvalgkampen

52 år gamle Gillibrand trakk seg etter at det ble klart at hun ikke får være med i den neste debatten mellom de demokratiske kandidatene.

– Det var ikke resultatet vi ønsket oss. Vi ønsket å vinne. Men det er viktig å vite når det ikke er din tid, sa Gillibrand i en video som ble lagt ut på Twitter.

Gillibrand er senator fra New York, der hun har i sin tid overtok plassen etter Hillary Clinton.

Har markert seg på feministiske saker

Gillibrand har både i Senatet og under valgkampen markert seg som en forkjemper for saker med et kvinneperspektiv.

Hun var en av de første som krevde at den demokratiske senatoren Al Franken måtte trekke seg etter at han ble anklaget for seksuell trakassering.

Gillibrand fikk også mange Clinton-tilhengere mot seg da hun sa at Bill Clinton skulle trukket seg som president etter skandalen med Monica Levinsky.

Etter at #metoo-bevegelsen dukket opp høsten 2017 trodde mange at Gillibrand ville få oppslutning blant demokratene, men hun har ligget på 0 prosent i meningsmålingene.

Veien frem til presidentvalget i USA Tirsdag 3. november skal amerikanske velgere bestemme hvem som skal lede landet de neste fire årene. Her er det viktigste datoene frem mot valget. Tredje debatt De demokratiske kandidatene møtes til den tredje TV-sendte debatten i Houston, Texas.

Fjerde debatt De demokratiske kandidatene møtes til den fjerde TV-sendte debatten. Presis dato og tid blir bestemt senere.

Femte debatt De demokratiske kandidatene møtes til den femte TV-sendte debatten. Presis dato og tid blir bestemt senere.

Sjette debatt De demokratiske kandidatene møtes til den sjette TV-sendte debatten. Presis dato og tid blir bestemt senere.

Sjuende debatt De demokratiske kandidatene møtes til den sjuende TV-sendte debatten. Presis dato og tid blir bestemt senere.

Partimøter i Iowa Iowa er den første delstaten som velger representanter til landsmøtene. Siden valget i 2016 er det gjort endringer i måten møtene arrangeres på for å gjøre det lettere for folk å delta.

Primærvalg i New Hampshire Som alltid er New Hampshire den første delstaten som holder primærvalg. De fleste kandidatene har allerede begynt å drive valgkamp i delstaten.

Partimøter i Nevada Under valgkampen i 2016 vant Bernie Sanders med 55 mot 45 prosent over Hillary Clinton.

Primærvalg i Sør-Carolina Sør-Carolina er den første sørstaten som peker ut sine delegater. Tradisjonelt er svarte velgere viktige for de demokratiske kandidatene i Sør-Carolina.

Supertirsdag Demokratene holder primærvalg i 12 delstater (Alabama, Arkansas, California, Massachusetts, Minnesota, Nord-Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont og Virginia).

Primærvalg Primærvalg i Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, Ohio og Washington. Partimøter i Nord-Dakota.

Primærvalg Primærvalg i Arizona, Florida and Illinois.

Primærvalg Primærvalg i Georgia

Primærvalg Primærvalg i Puerto Rico

Primærvalg Primærvalg i Alaska og Hawaii.

Primærvalg Primærvalg i Wisconsin.

Primærvalg Primærvalg i Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania og Rhode Island.

Primærvalg Primærvalg i Kansas

Primærvalg Primærvalg i Indiana

Primærvalg Primærvalg i Nebraska og Vest-Virginia

Primærvalg Primærvalg i Kentucky og Oregon

Primærvalg Primærvalg i Montana, New Jersey, New Mexico og Sør-Dakota.

Primærvalg Primærvalg i hovedstaden Washington DC

Demokratenes landsmøte Demokratenes landsmøte arrangeres i Milwaukee i delstaten Wisconsin.

Republikanernes landsmøte Republikanernes landsmøte arrangeres i Charlotte i Nord-Carolina.

Presidentvalget Selve presidentvalget går av stabelen 3. november. Tradisjonen tro arrangeres valget den første tirsdagen etter den første mandagen i november. Vis mer

Ti får delta i debatten

Det som til slutt ble avgjørende for Gillibrand er at hun ikke får delta den neste debatten mellom kandidatene.

Debatten holdes i Houston 12. september og kravene for å delta er strengere enn ved de tidligere debattene.

Kravene for å komme med var at kandidatene måtte ligge over 2 prosent i minst fire godkjente meningsmålinger, og i tillegg til å ha sikret seg 130.000 donorer.

Da fristen for å målene gikk ut ved midnatt natt til torsdag, ble det klart at bare ti kandidater er kvalifisert.

Gillibrand er den femte kandidaten som har trukket seg. Det er ventet at flere av de andre som ikke fikk plass i debatten i Houston, kan komme til å trekke seg i løpet av de neste dagene.