«Mad» Mike Hughes mente jorda var flat: Døde i hjemmelaget rakett

«Mad» Mike var en selverklært rakettforsker og våghals, som også var overbevist om at jorden er flat.

Som et ledd i bevise dette har Hughes bygget flere dampdrevne raketter, blant annet med støtte fra bevegelsen «The Flat Earth Society».

Hughes var også med i en TV-serie kalt «Homemade Austronauts», som skulle gå på den amerikanske TV-kanalen Science Channel, ifølge CNN.

Lørdag døde Hughes (64) da den hjemmelagde raketten han hadde bygget krasjlandet i Barstow, California.

Nyhetsinnslag fra TV-kanalen CBS Los Angeles. Videoen viser bare deler av hendelsen:

– Hans drøm å gjennomføre oppskytingen

Oppskytingen og det tragiske utfallet ble filmet av et team fra Science Channel, i tillegg til frilansjournalisten Justin Chapman.

– Alle ble lamslått. De visste ikke hva de skulle gjøre, sier Chapman til Los Angeles Times.

TV-kanalen uttrykker nå sorg over det tragiske dødsfallet.

– Våre tanker og bønner går til Mike Hughes familie og venner i denne tunge tiden. Det var alltid hans drøm å gjennomføre denne oppskytingen, og vi var der for å dokumentere reisen hans, skriver Science Channel i en uttalelse.

Sheriffen i San Bernardino County bekrefter at nødetatene rykket ut til et rakettkrasj med dødelig utfall ved motorvei 247 i Barstow lørdag, men har ikke bekreftet identiteten til Hughes. Hendelsen blir etterforsket.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Stramt budsjett

Hughes fikk internasjonal oppmerksomhet da han for noen år siden annonserte at han skulle bevise at jorden er flat.

«Mad» Mike ville prøve å få den hjemmelagde raketten sin 1,5 kilometer opp i lufta. Planen var å senere utvikle en rakett som ville ta ham 100 kilometer opp i luften, til punktet hvor vår atmosfære møter verdensrommet, ifølge nettsiden Space.

BBC skriver at Hughes arbeidet med sin partner Waldo Stakes. De to hadde et forholdsvis stramt budsjett, og skal ha brukt om lag 18.000 dollar (i underkant av 170.000 kroner) på den hjemmelagde dampraketten som krasjlandet lørdag.

Bilde fra mars 2018, da Hughes ble lettere skadet etter å ha skutt seg selv om lag 500 meter opp i luften. Foto: Matt Hartman / AP

Krasjet i 2018

Det er ikke første gang Hughes skyter seg selv opp i luften i hjemmelagde raketter.

I mars 2018 kom Hughes seg om lag 500 meter opp i lufta, før raketten hans krasjlandet nær byen Amboy, øst for Los Angeles.

Hughes sa den gang til nyhetsbyrået AP at han hadde vondt i ryggen etter krasjlandingen, men at han ellers var i god form.

– Er jeg glad for at jeg gjorde det? Ja, jeg antar det. Jeg kommer til å kjenne det i morgen. Jeg kommer ikke til å være i stand til å gå ut av sengen, men i det minste kan jeg gå hjem og spise middag og se kattene mine, sa Hughes i 2018, ifølge BBC.

Hughes ble 64 år gammel.