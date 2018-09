«Mad dog» svarer «Watergate-Woodward»

Journalisten Bob Woodward fekk sitt store gjennombrot da han og kollega Carl Bernstein avslørte den sokalla Watergate-skandalen som bidrog til at president Richard Nixon måtte trekke seg i 1974.

ALLE PRESIDENTENS MENN: Bob Woodward (nummer to frå høgre) vart spelt av Robert Redford i filmen om Watergate-skandalen- Foto: Ap

Sidan har Woodward spesialisert seg i å skrive avslørande bøker om det indre livet i regjeringane til sittande presidentar. Han nyttar ofte anonyme kjelder.

I den nye boka «Frykt», skildrar han kaosliknande tilstandar i Det kvite hus, og at forsvarsministeren fleire gangar har irettesett presidenten.

– Trump har kunnskap som eit barn

Etter eit møte skriv Woodward at forsvarsminister James «Mad Dog» Mattis hadde sagt til nære medarbeidarar at «Trump oppførte seg, og hadde ei evne til å forstå på linje med ein femte- eller sjetteklassing».

FRYKT: Ny bok frå veteranen Bob Woodward. Foto: AP

Woodward skriv også at Mattis gjekk i rette med Trump da han kalla John McCain ein «feiging».

– Eg trur du har forstått dette bak fram, skal Mattis ha sagt.

Mattis: – Woodward skriv fiksjon

Alle desse påstandane blir tilbakevist på det sterkaste av Mattis sjølv. I ei kunngjering i går kveld skriv han følgjande:

– Eg har aldri sagt dette om presidenten, og sjølv om eg likar godt å lese fiksjon, så er dette ein unik sjanger for Washington D.C., og Woodwards anonyme kjelder gjer ikkje dette spesielt truverdig.

Trump tok like godt å la ut heile kunngjeringa på Twitter.

Så tok Trump ein artikkel med denne tweeten, og tvitra den og med sitatet «forsvarsminister Mattis atombomber Woodward sine påstandar.»

Trump tvitrar også at han aldri har kalla justisminister Jeff Sessions ein« tilbakeståande sørstatsmann», og at Woodward har dikta opp dette for å skape splid.