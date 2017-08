«Legg deg ned og ikke se på ildkula»

Den lille stillehavsøya Guam og dens drøyt 160.000 innbyggere har fått mer oppmerksomhet enn de kunne tenke seg de siste dagene.

Etter en stadig opphetet ordkrig mellom USA og Nord-Korea, kunngjorde sistnevnte denne uka at regimet planlegger et nært forestående rakettangrep mot øya.

Guam er amerikansk territorium og huser blant annet flere militærbaser.

– Hold dere innendørs

Myndighetene på Guam har nå distribuert en tosiders løpeseddel til befolkningen hvor de gir råd om hvordan man best forbereder og beskytter seg mot et kjernefysisk angrep, skriver Washington Post.

SE BROSJYREN: Sikkerhetsinstruks for Guam

Myndighetene ber folk om å være forberedt og sørge for å legge til side forsyninger, lage en redningsplan for familien sin og orientere seg om hvor nærmeste tilfluktsrom.

Når angrepet er et faktum, råder myndighetene folk til å:

Lytte til offisiell informasjon og følge instruksjonene fra redningsmannskaper

Søke tilflukt så fort som mulig i en murbugning, under en betongkonstruksjon eller under jorden.

Holde seg innendørs i minst 24 timer eller til myndighetene gir beskjed.

– Ikke kikk på ildkula

Det er altså tryggest å oppholde seg innendørs, men for dem som ikke rekker å søke tilflukt har myndighetene følgende råd for å øke sjansen for overlevelse utendørs.

Ikke stirre på eksplosjonen eller ildkula fordi den kan gjøre deg blind

Søk tilflukt bak det du finner og ligg flatt på bakken

Kle av deg og vask deg så fort som mulig for å fjerne radioaktivt nedfall fra kroppen. Forsegle klærne i en plastpose så ikke andre blir utsatt for dem.

Dusj med masse sjampo og såpe, men ikke bruk balsam fordi det binder radioaktivt materiale til håret. Ikke skrubb kroppen. Snyt deg og tørk over ørene og øyelokkene med en ren klut.

Hvis du ikke har mulighet til å dusje, bruk våtservietter eller en våt klut for vaske den eksponerte huden.

I tiden etter angrepet blir folk oppfordret til å tilegne seg offisiell informasjon og unngå områder hvor det er merket med fareskilter.

Ingen trussel

Løpeseddelen kommer to dager etter at guvernøren på Guam gikk ut og forsøkte å avdramatisere situasjonen.

– Jeg samarbeider med departementet for innenriks sikkerhet, admiralen og USA for å sørge for vår sikkerhet. Jeg kan forsikre folk på Guam om at det foreløpig ikke foreligger noen trussel mot øya vår, sa Eddie Baza Calvo.

Myndighetene sier instruksen som nå er distribuert ble utarbeidet for fire år siden og håper den vil motivere befolkningen til å være forberedt.

Guam ligger 3500 kilometer fra Nord-Korea. 7000 amerikanske soldater holder til på Anderson militære flybase og marinebasen.

Det er her bombeflyene som kan brukes i et eventuelt amerikansk angrep på Kim Jong-uns regime er stasjonert.