Fem av verdens land står for langt over halvparten av verdens totale utslipp.

Kina, USA, India, Russland og Japan slipper årlig ut 22 milliarder tonn CO₂. Resten av verden står for 14,1 milliarder tonn CO₂.

Likevel var ingen av lederne av de fem landene til stede da toppmøtet startet.

USAs president Joe Biden har signalisert at han kommer til Egypt senere, etter at tirsdagens mellomvalg i USA er over.

Derimot kommer ikke Kinas Xi Jinping, Russlands Vladimir Putin eller Indias Narendra Modi.