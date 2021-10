«Jomfrufødsel» oppdaget for første gang hos utrydningstruet kondor

Oliver Ryder arbeider med arvestoffene til truede dyrearter, blant dem kaliforniakondoren, skriver National Geographic.

På vei ut fra jobben i dyrehagen i San Diego i California fikk han en beskjed som først fikk ham til å skvette.

– Det noe veldig forvirrende med dataene fra kondorene, sa hans kollega Leona Chemnick.

Når Ryder skjønte hva problemet var, gikk humøret over fra frykt til fascinasjon.

Nesten utryddet

I flere tiår har forskere arbeidet med å øke bestanden av kaliforniakondorer.

I 1982 var det bare 22 levende eksemplarer. Ved å avle frem fugler i fangenskap og deretter sette dem ut i naturen, hadde bestanden økt til over 500 i 2019. Fuglene lever i det sørvestlige USA og i Mexico.

Under avlingen var det viktig å passe på hvilke hanner og hunner som paret seg, slik at man unngikk skadelig innavl.

Kaliforniakondor i toppen av furu ikke langt fra Big Sur i California. Bestanden av kondorer har økt til over 500 i løpet av de siste 40 årene. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

God oversikt over gener

Gjennom forskningen har man fått veldig god oversikt over hver enkelt fugls gener.

Alle de 467 hannfuglene som har vært i bestanden gjennom årene har blitt gentestet, skriver BBC.

Forskerne gjennomfører rutinemessig gentester av levende og døde fugler.

Torsdag denne uken ble det overraskende resultatet publisert i Journal of Heredity: To fugler, født i 2003 og 2009, var i familie med sine mødre, men hadde ikke DNA fra noen hannfugl.

– Dette var en virkelig overraskende oppdagelse, skriver Oliver Ryder i en pressemelding.

Mødrene til de to fuglene fikk også en rekke andre barn, henholdsvis 11 og 23. Alle de andre barn hadde normale gener, fra både mor og far.

«Jomfrufødsel»

– Det er en påminnelse om at selv om du tror du forstår naturen, så har den overraskelser, sier Oliver Ryder. Foto: UCSD

På fagspråket heter tilfellet med de to fuglene fakultativ partenogenese, på folkemunne kalles det jomfrufødsel.

Det vil si at hunner kan produsere avkom uten hanner til stede, selv om de vanligvis reproduserer seg ved hjelp av hanner.

Det som skjer er at noen celler som produseres sammen med egget oppfører seg som sædceller og smelter sammen med egget.

Partenogenese er uvanlig blant virveldyr, men skjer hos noen haier, rokker og øgler. Det er også kjent at det kan skje blant fugler i fangenskap, som kalkuner og kyllinger.

Hjelp til overlevelse

Hva som førte til at de to kaliforniakondorene reproduserte seg uten hjelp, vet ikke forskerne.

Noen spekulerer i at den lave bestanden kan ha ført til jomfrufødsel fordi det var vanskelig å finne noen å pare seg med.

I disse to tilfellene hadde mødrene adgang til hannfugler både før og etter de fikk de to hannene.

Det ser heller ikke ut til at de to faderløse fuglene var spesielt livskraftige. Den ene døde før den fylte to år, den andre før den fylte åtte. Noen kaliforniakondorer har levd helt til de ble 60.

Oliver Ryder sier at funnet i hvert fall har minnet ham om en ting. – Det er en påminnelse om at selv om du tror du forstår naturen, så har den overraskelser.