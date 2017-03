«Iskald» tysk barnedrapsmann (19) tilstår nok et drap

Politiets krimteknikere og en utbrent madrass ved leiligheten der liket til 22-åringen ble funnet. Foto: Marcel Kusch / AFP

19-åringen Marcel Hesse la ut bilder av seg på «det mørke nettet» etter drapet på niåringen tidligere i uka. Tilsølt med blod poserte han ved siden av liket av gutten i kjelleren i huset der han bodde.

Torsdag meldte Hesse seg for politiet etter en tre dager lang politijakt. Han ble pågrepet på et gatekjøkken i den tyske byen torsdag. I avhør tilsto Hesse både drapet på niåringen og på en 22 år gammel mann, kom det fram under fengslingsmøtet fredag. Det opplyser den tyske påtalemyndigheten til nyhetsbyrået AP.

Den drepte 22-åringen ble funnet i en utbrent leilighet i nærheten, etter tips fra Hesse. Ifølge politiet var de unge mannen drept med 68 knivstikk mot halsregionen.

Under fengslingsmøtet beskrev politiet Hesse som iskald under avhør og fortalte at 19-åringen ikke viser noen tegn til følelser når han forteller om det han har gjort.

Politiet utelukker ikke at 19-åringen også kan ha drept flere og viser til at han i en samtale på internett skrøt av å ha drept en kvinne.

Jeg «kjempet mot et beist på 120 kilo» og «hun kjempet mer imot enn barnet», skal Hesse ha fortalt i nettsamtalen.