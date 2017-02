«Heksebarnet» Hope var døden nær, nå er han klar for skolestart

30. januar i 2016 reiste Anja Ringgren Lovén og hennes organisasjon ut til en landsby i Nigeria. Der fant de to år gamle gutten som var utstøtt og utsultet. Han ble anklaget av landsbyen for å være en heks.

Bildet av Lovén som setter seg ned og gir Hope vann og kjeks gikk viralt.

«Jeg har bestemt meg for å kalle gutten for Hope enn så lenge. Vi håper alle at han overlever», skrev Lovén på Facebook-profilen til hjelpeorganisasjonen DINNødhjælp i februar 2016.

Nøyaktig ett år senere er Hope en sunn og livsglad gutt som liker å danse og leke i vannet. Og 31. januar i år begynte han på skolen. For å feire dette, har Lovén gjenskapt det ikoniske bildet fra året før.

Dedikerer livet for å hjelpe «heksebarna»

Hope er bare ett av flere barn Lovén har hjulpet etter at hun startet hjelpeorganisasjonen DINNødhjælp i Nigeria for fire år.

– I Nigeria møtte jeg barn som hadde blitt torturert og nesten slått til døde etter å ha blitt anklaget for å være hekser. Det var så barbarisk og forferdelig og det gjorde et stort inntrykk på meg, fortalte Lovén i et intervju med The Huffington Post UK i september 2016.

– Derfor bestemte jeg meg for å selge alt jeg eide i Danmark for å dedikere livet mitt til å hjelpe «heksebarna» i Nigeria, sier dansken.

Sultkatastrofe

I 2010 innførte Nigeria en lov som gjør det ulovlig å anklage barn for å være hekser. Men det har ikke hindret at barn fortsatt anklages for hekseri.

Rundt 15 000 barn har blitt forlatt av familien og bor på gata i delstaten Akwa Ibom, skriver The Washington Post.

Ifølge FN står 300 000 barn under fem år står i fare for å dø i sultkatastrofen i Nigeria.