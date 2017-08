«Harvey» kan føre til prishopp på norsk bensin

Området der uværet har herjet siden helgen står for 20 prosent av USAs samlede oljeproduksjon. Og for øyeblikket er 10 prosent av driften stengt ned, noe som tilsvarer 1 million færre fat per dag.

– Vi så før helgen at oljeprisen gikk veldig opp. USA er en av verdens største oljeprodusenter og det vil få enorm påvirkning dersom uværet har ført til store og langsiktige ødeleggelser på infrastrukturen, sier oljeanalytiker i Nordea Thina Saltvedt til NRK.

Men gjennom helgen har oljeprisen gått nedover igjen fordi man regner med mindre etterspørsel av råolje.

– Regnværet og flommene har ført til at mange har måttet flykte. Det fører til mindre økonomisk aktivitet og mindre etterspørsel i dette området, forteller hun.

Oljen hoper seg opp

FØLGER UTVIKLINGEN: Oljeanalytiker i Nordea Thina Saltvedt. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Langs Texas-kysten ligger også 45 prosent av den amerikanske raffineri-kapasiteten, og her er mellom 15 og 16 prosent av produksjonen stengt ned.

Dermed hoper oljen seg opp på lager, og det blir mindre videreforedling av olje til drivstoff, noe som igjen fører til økte priser på pumpene på bensinstasjonene, forklarer Saltvedt.

– Det har vært en voldsom stigning i bensinprisen i området. Bare i helgen var det en prisøkning på seks prosent, sier Saltvedt.

Det kan også få ringvirkninger her til lands, dersom det tar tid å få aktiviteten i oljeindustrien i Texas opp på normalnivå igjen.

– Når uværet går over kan det ta tid å få skrudd opp produksjonen. I tidligere presstider har USA blitt nødt til å importere bensin fra Europa. Dersom det blir aktuelt, kan det lede til høyere bensinpriser også her til lands, sier Saltvedt.

Mer selvforsynt enn før

Stemningen i markedet er naturlig nok spent. Etter orkanen Katrina i 2005 ble infrastrukturen i oljeindustrien hardt rammet, og enkelte raffinerier var stengt i opp til to år-

– Den frykten sitter i ennå. Men det har skjedd mye siden den gang og det gjort er store forbedringer av infrastrukturen for å kunne være bedre rustet mot uvær, sier Saltvedt.

Saltvedt peker på at man i etterkant av orkanen Ike i 2008 også fikk den såkalte skiferoljerevolusjonen.

– Skiferoljen utvinnes på land og er ikke fullt så utsatt for orkanene. USA er også mer selvforsynte med olje nå enn da de var da de forrige store orkanene traff i på 2000-tallet.

I går bestemte Statoil seg for å stenge ned skiferoljeproduksjonen på Eagle Ford i Texas på grunn av de enorme nedbørsmengdene i området.