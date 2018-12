De er sinte og mener de betaler for Macrons grønne skifte.

– Det kommer et punkt hvor du ikke klarer å betale mer. Jeg jobber 50 km her ifra. Det finnes ingen offentlig transport. Så hver dag må jeg betale for drivstoff for 100 km, sier Jean Pierre Hiel.

Dette er «Gule vester» Ekspandér faktaboks Bevegelsen bunner i et vedtak i høst om å øke i dieselavgiften i Frankrike med 7 eurocent – vel 70 øre – per liter. Bensinavgiften går opp med 4 eurocent – vel 40 øre. Allerede i dag koster bensin i Paris over 16 kroner. Samferdselsminister Elisabeth Borne sier at avgiftene skal øke ytterligere i årene fremover.

16. november demonstrerte over 100.000 på flere hundre steder i Frankrike i protest mot økningen. Demonstrantene protesterte ved å stenge veier og hadde på seg gule refleksvester, hvilket ga navnet «Gule vester» til protestbevegelsen.

Protestene startet på mindre steder og landsbygda, der drivstoffpriser er særlig viktig, og har senere spredd seg til Paris.

Protestene har fortsatt siden 16. november og flere steder har bilister kjørt på dem som protesterer. To demonstranter er drept og over 500 skadet, av dem 17 alvorlig.

Etter hvert har protestene utvidet seg til å handle om generelt høye levekostnader i Frankrike.

En meningsmåling i Le Figaro forrige fredag viste at 77 prosent av franskmennene har sympati med bevegelsen.

På den franske øya La Reunion (i Det indiske hav) har «Gule vester» ført til demonstrasjoner der blokkerte veier nærmest har stoppet den lokale økonomien.

(Le Figaro, Le Parisien, AFP, NRK)

I rundkjøringen ved kornfabrikken i landsbyen, La Gorgue utenfor Lille holder et titalls demonstranter stand. De har fått et telt. Den lokale ordføreren kom med kaffe og croissanter om morgenen.

Hver dag passerer 600 lastebiler dette knutepunktet. «De gule vestene» setter opp sperrer og holder igjen bilene i fem til ti minutter før de får kjøre videre.

Jean Pierre Hiel står på barrikadene for å få stanse økte skatter på drivstoff. Det går ingen busser eller tog mellom hans hjem og jobb. Foto: Philip Lote / NRK

«De gule vestene»

De har fått navnet etter vestene de bruker. Dette er de gule refleksvestene «gilete jaune», som skal ligge i alle franske biler.

Det er lite sinne å spore. Det var en 33 år gammel lastebilsjåfør som startet oppropet. De fleste av lastebilsjåførene tar seg tid til en prat ut gjennom førervinduet. Enkelte privatbilister tar på seg sin egen gule vest og står noen minutter sammen med demonstrantene.

Dette handler om mye mer enn at bare diesel og bensin blir dyrere.

– Macron er ikke en president. Han er en forretningsmann. Han er ikke en som jobber for folket, sier Jexman mens han legger pall på bålet som hjelper demonstrantene med å holde varmen i vinterregnet.

Flere av «de gule vestene» har meg seg barna. Kampen mot de nye miljøskattene er for mange en kamp for ikke å få en dårligere familieøkonomi. Foto: Philip Lote / NRK

Macron forstår ikke

– Vi er nødt til å respektere presidenten, men med sin visjon fra Paris forstår han ikke hva som skjer på grasrota, sier ordfører i La Gorgue, Bruno Ficheux.

Ordføreren snakker med demonstrantene og med politiet. Forsikrer seg om at demonstrantene får lov til å bli værende.

Ordfører Bruno Ficheux støtter «de gule vestene». Kampen for økte drivstoffskatter er også en kamp for at folk skal ha råd til å bo utenfor de større byene. Foto: Bram Verbeke / Headline/NRK

Dette er mennesker som ofte lever på minstelønn. De har ikke råd til noen ny elbil. Skal de betale dieselavgiftene, må de kjøpe mindre og enklere mat. Alternativt kan de velge å selge huset sitt, og kjøpe en mindre bolig inne i byen. Da vil de ikke lenger trenge bil.

– Disse menneskene er ikke i noen posisjon til å gjøre de ofrene som Macron krever for å få til et grønt skifte. Et skifte som gjelder hele planeten. I stedet for å ta pengene fra fattige mennesker, bør han få Trump til å skrive under Parisavtalen, sier ordføreren.

En av lastebilsjåførene tar en ekstra støtterunde rundt rundkjøringen mens hans ligger på hornet. Demonstrantene hilser tilbake med en tommel opp, eller en knyttet neve. De er på lag. Dette er en felles kamp mot en president som lever og driver politikk fjernt fra livene de lever utenfor de største byene.

– Han er helt frakoblet. Om han hadde brukt to timer her, så vil han forstå og revurdert. Vi har alle lov til å ta feil. Han kan snu, sier ordfører Bruce Ficheux.

Lu Notebar har med sin 10 år gamle sønn til veisperringene. – President Macron? Han lever i sitt lille palass. Og vi kan ikke gjøre noe. Vi som er "de fattige" opplever at han bare passer på rike. Foto: Filip Lote / NRK

Møtt av gul vest på G20

Mens statsministere og statsråder i Paris forsøker å håndtere misnøyen, satte Macron seg på flyet til G20-møtet i Buenos Aires.

Der ble Macron møtt av en gul vest i det han gikk av flyet. Den offisielle argentinske verten hadde ikke rukket frem, og den som tok imot var en sikkerhetssjef på flyplassen.

I det som kalles en liten tabbe i protokollen rakk ikke argentinsk UD frem i tide da Brigitte og Emmanuel Macron landet i Buenos Aires. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Ironien unnslapp ikke Twitter, og heller ikke presidenten selv som smilte litt bredere enn vanlig da håndhilste på mannen som hadde tatt oppgaven med å ønske han velkommen.

Underveis om bord på flyet hadde presidenten selv sendt flere meldinger om den største krisen han har stått overfor frem til nå.

– Jeg hører den rettmessige vreden til en del av det franske folket og vil svare på det i løpet av ukene og månedene som kommer, men det kommer ingen snuoperasjon,

Litt tidligere åpnet presidenten for å legge inn justeringer av skatten hver tredje måned for å kunne sette den ned i perioder hvor den internasjonale oljeprisen er høy.

Forslaget har i beste fall fått en avventende mottagelse blant de gule vestene. Både venner og motstandere av Macron, spør om det er nok til å dempe protestene.

Tre av fire franskmenn sier nå de sympatiserer med «de gule vestene».

Svakere Macron = svakere EU

En Macron som faller i popularitet og virker ute av kontakt med vanlige mennesker, er ikke dårlig nytt kun for Macron. Det er også dårlig nytt for de i EU som hadde håpet Macron kan lede pro-EU-partiene og de mer liberale krefter til en sterk seier i valget på nytt EU-parlament i mai.

De har sperret veier siden 17. november. Nå starter det «de gule vestene» selv kaller 3. akt. Foto: Philip Lote / NRK

I ytre høyrepartiet til Marine Le Pen er det som skjer særdeles interessant. I vinter skiftet de navn fra Front National til Rassemblement National eller Nasjonal Samling. Det gav liten uttelling.

Nå gjør partiet det langt sterkere. En meningsmåling for kort tid siden viste at Marine Le Pen leder Frankrikes største parti.

I løpet av høsten har de bygget en sterkere allianse med Matteo Salvini og hans parti Lega i Italia og andre sterkt EU-kritiske partier i Europa.

Anti-EU-partiet ser frem til å måle krefter med Macron ved urnene til våren.

– Franskmenn mobiliserer mot Macrons politikk som forårsaker lidelse, og mot hans europeiske prosjekt. Emmanuel Macrons prosjekt er Merkels og Junckers prosjekt. Det er en tettere europeisk union som forsvarer interessene til finansmarkedene, sier Nicolas Bay, som sitter i EU parlamentet for Nasjonal Samling.

Nicolas Bay er tidligere generalsekretær og nestleder i partiet, og er nå sentral i partiets arbeid med å fornye seg selv som medlem av sentralstyret.

Nicolas Bay er en nær medarbeider av partileder Marine Le Pen. EU-parlamentarikeren er spent på hvor stor sterk protestene fra de «de gule vestene» blir fremover. Foto: Bram Verbeke / Headline/NRK

Tilhører ingen

I likhet med ytre høyre har partiene aller lengst til venstre forsøkt å ta eierskap til de «gule vestene».

Demonstrantene selv understreker at de springer ut av folket, og ikke hører til noe enkelt parti.

– Det er viktig å forstå. De «gule vestene» er folket. Det en samling mennesker som vokser litt etter litt. Blant folk. Blant ungdom. Ikke noe politisk parti er involvert.

Vold og sammenstøt med politiet gjorde paradegaten Champes Elysees til en kamparena forrige lørdag. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Flere fra La Gorgue sluttet seg til demonstrasjonene i Paris sist lørdag. Om det blir like mange som drar til hovedstaden denne lørdagen, er litt mer usikkert. Flere sier de vil markere her i La Gorgue i stedet.

– Så lenge ting ikke endres, vil vi holde ut. Vi har familier, vi er trette, men vi vil fortsette.