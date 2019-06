Sandra Fabara begynte å spraymale T-banevogner i New York i 1979, skriver nyhetsbyrået AFP.

Hun var 15 år den gang da graffitien var i sin barndom, og en av svært få jenter i den illegale subkulturen.

Fabara forteller at hun ble med i miljøet etter at kjæresten, en graffiti-artist, ble arrestert.

– New York var ødelagt. Det var mye kriminalitet og korrupsjon, og alt så fryktelig ut. Vi ungdommer ville gjøre byen vakker, sier hun.

Som ung jente krabbet hun ut av vinduet med en pose maling og dro til de farligste bydelene i New York midt på natten, alene, for å møte venner.

– Deretter dro vi til enda farligere områder der de parkerte togene stod. Vi gikk inn i togtunnelene og mørke smug der du ikke visste hva som ventet på deg, sier Fabara om årene fra 1979 til 1985.

«Lady Pink» i arbeid 2. juni på Casita Maria i Bronx. Foto: DON EMMERT / AFP

Traff de rette folkene til rett tid

Fabara har fått kallenavnet «Lady Pink» og omtales som «graffitiens førstedame».

Hun sier at mye av grunnen til hennes suksess er at hun traff rette folkene til rett tid.

Hun begynte å stille ut arbeidene sine i gallerier allerede som 16-åring og ble invitert på fester sammen med artister som Andy Warhol, Keith Haring og Jean-Michel Basquiat.

– Det var det morsomste og farligste jeg noen gang har gjort. Men man må ikke forherlige graffiti. Det er ekstremt farlig og det er flere som har mistet livet, sier «Lady Pink».

Hun forteller at det var et eventyr for en ungdom og at «selvfølgelig savner hun det».

– Nå er det mer et spørsmål om å tjene til livets opphold og inspirere unge. Det er også spennende og morsomt for meg.

Den ikoniske graffiti-veggen 5Pointz i New York i 2013 etter at deler var blitt overmalt med hvitmaling. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Er blitt farligere siden 11. september

Hun sier at det er blitt enda farligere å være graffiti-artist etter terrorangrepene i New York 11. september 2001.

– Hvis du maler en T-banevogn er du i stor fare for å bli skutt i ryggen. Folk tror du er en terrorist, sier hun.

Fabara får nå politibeskyttelse mens hun maler etter at en nabo til et sted hun malte, truet henne på livet.

Statusen til graffiti og gatekunst i New York har endret seg siden Fabara kom inn i miljøet for 40 år siden.

En ny lov i delstaten beskytter nå offentlig kunst av «anerkjent betydning», men hvor langt den loven går er ikke klart.

Fabara er en av flere artister som har gått til sak etter at en gårdeier først malte over og så rev en vegg de hadde dekorert i 2013.

En domstol bestemte i fjor at artistene skulle få 6,75 millioner dollar – nesten 60 millioner kroner i erstatning. Gårdeieren ha anket saken og «Lady Pink» tviler på at de vil få pengene.

– Rettssystemet har aldri vært rettferdig mot graffiti eller gatekunstnere. Jeg regner ikke med at det er det nå heller, sier hun.

«Lady Pink» tar seg en pause under arbeidet 2. juni på bydelssenteret Casita Maria i Bronx. Foto: DON EMMERT / AFP

Har flyttet på landet

Selv bor ikke Fabara lenger i bydelen Queens, der hun bodde i 36 år.

Etter at en vandalisme-enhet i politiet ransaket hjemmet hennes for andre gang i 2013, flyttet hun til en liten landsby i delstaten New York.

Hun sier at politiet konfiskerte maling, datamaskiner og bøker under razziaen, men at de ikke fant noe kriminelt.

– New York har blitt en politistat, Byen er fiendtlig innstilt overfor kunstnere, sier Lady Pink, med 40 år som graffiti-artist i bagasjen.