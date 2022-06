Bilen var full av kulehull og flere av vinduene var knust.

Bildene som ble publisert av det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået Ria Novosti 22. juni på deres Telegramkanal og videreformidlet av den ukrainske nettsiden Ukrajinska Pravda, levnet ikke noen tvil om hva som hadde skjedd.

De var tatt i byen Tsjornobaivka, like utenfor Kherson, regionhovedstaden i Kherson fylke sør i Ukraina.

Bilen tilhører Jurij Turuljev, mannen som de russiske okkupasjonsmyndighetene har satt inn til å styre byen.

Jurij Turuljev har samarbeidet med de russiske okkupasjonsmyndighetene i hjembyen Tsjornobajivka Foto: Den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU

Ukrainske myndigheter gikk allerede tidligere i juni ut med opplysninger om at den tidligere innehaveren av en parkeringsplass nå var utnevnt til det de kalte «Gauleiter» i Tsjornobaivka.

Gauleiter var betegnelsen de tyske nazistene brukte på sine regionale ledere, blant annet i de områdene som ble okkupert, blant annet i Ukraina, under 2. verdenskrig. Når betegnelsen brukes i Ukraina betyr det altså en forræder.

Den ukrainske sikkerhetstjenesten gikk da ut med bilde av Turuljev, og sa at han kan vente seg et rettslig oppgjør for sitt samarbeid med russerne, den dagen Ukraina igjen har fått kontroll over Kherson fylke.

Ifølge flere kilder så overlevde Turuljev angrepet og ble seinere behandlet for lettere skader på sykehuset.

Kherson er en av de viktigste ukrainske havnebyene ved Svartehavet. Foto: ANDREY BORODULIN / AFP

Politiker fra Zelenskyjs parti har gått over til russerne

Onsdag sa også sjefen for den ukrainske etterretningstjenesten Kirill Budanov at det var gjennomført et attentat mot den ukrainske politikeren Aleksej Kovaljov samme morgen.



– Jeg kan bekrefte at det ble gjennomført en operasjon, sa i Budanov, ifølge nettavisen Ukrajinska Pravda.

– Det er ingen tvil om at en bil ble sprengt. Hva slags tilstand denne kollaboratøren og overløperen er i – det prøver vi nå å finne ut.

Bildene av den ødelagte bilen er lagt ut på flere sosiale medier, blant annet av den ukrainske bloggeren Jevgen Sjevtsjenko

Det har ikke vært mulig å få bekreftet hva som har skjedd med Kovaljov, etter at bilen hans ble sprengt i luften i byen Hola Prystan, litt sør for Kherson by.

Men ifølge Radio Svoboda ser det ut til at han i likhet med Turuljev overlevde angrepet.

Aleksej Kovaljov var tidligere medlem av Folkets tjener, partiet til president Volodymyr Zelenskyj.

Han var innvalgt i det ukrainske parlamentet, men valgte etter den russiske okkupasjonen av hjemfylket Kherson i mars, å dra tilbake, til russisk-kontrollert område. Han ble ekskludert fra Folkets tjener 3. juni.

Nye muligheter for gamle helter

De to attentatene mot politikere som har gått over til de russiske okkupantene, har sendt et tydelig signal fra ukrainske myndigheter: Du må vite hva du risikerer ved et slikt valg.

Samtidig er det liten tvil om at det har vært en del politiske krefter i Kherson, som tradisjonelt har tilhørt et av fylkene i Ukraina der russiske vennlige krefter og russisk språk har stått sterkt, har sett at den russiske okkupasjonen kan gi dem nye muligheter.

Det har vært mange demonstrasjoner i Kherson, mot den russiske okkupasjonen. Foto: Olexandr Chornyi / AP

En av dem er 66 år gamle Volodymyr Saldo, som var borgermester i Kherson by fra 2002 til 2012.

Han har i likhet med Aleksej Kovaljov også vært medlem av det ukrainske parlamentet Verkhovna Rada.

Saldo tapte borgermestervalget i 2019 mot Ihor Kolykhajev, som fremdeles i navnet er byens borgermester.

Volodymyr Saldo har fått et nytt politisk liv, av den russiske okkupasjonsmakten i Kherson. Foto: Denis Pusjilins Telegramkanal

Men med hjelp fra de russiske okkupantene er Volodymyr Saldo nå tilbake ved makten.

I alle fall den makten som den russiske okkupantmakten utøver i de delene av Kherson fylke som de kontrollerer.

26. april ble han utnevnt til midlertidig guvernør for Kherson fylke, og i et intervju 6. mai sa han at Kherson nå vil bli en del av «den store russiske familie».

Partisanenes hevn

Nå er det mye som tyder på at Saldo, i likhet med andre ukrainske politikere som har valgt å samarbeide med den russiske okkupasjonsmakten, lever et farlig liv.

Både i Kherson og i nabofylket Zaporizjzja er det en økende aktivitet fra det som ukrainske myndigheter kaller partisaner, og det er av målene altså nettopp er politikere som Volodymyr Saldo.

En annen representant for ordensmakten i Kherson, sjefen for et av fengslene i fylket Jevgenij Soboljov, er en av dem som har valgt å samarbeide med russerne.

Jevgenij Soboljov er sjef for et fengsel i Kherson fylke. Foto: Ukrainska Pravda

Det gjorde at han ble et annet mål for et annet angrep fra «de ukrainske partisanene», som lørdag 18. juni gjorde et forsøk på å drepe ham, sentralt i Kherson by.

Også Soboljov skal ha overlevd angrepet, selv om bilder viser en ødelagt bil og knuste vinduer i husene rundt.

Bilen til fengselsdirektør Jevgenij Soboljov, etter at den ble angrepet i Kherson 18. juni. Foto: most.ks.ua

Samtidig er Ukraina langsomt i ferd med å frigjøre deler av Kherson fra den russiske okkupasjonen, og står blant annet bare noen titalls kilometer fra Tsjornobaivka, som igjen er bare 10 kilometer fra Kherson by.

Russland prøver å feste grepet

På den annen side ser det også ut til at russiske myndigheter fester grepet om de områdene de har kontroll over, blant annet gjennom å slå nådeløst ned på alle som aktivt motarbeidet «den nye orden».

51 år gamle Oleg Khudjakov var en av sjefene for politiet i Kherson, og nektet å samarbeidet med de russiske okkupantene. Foto: most.ks.ua

Torsdag kom meldingen om at Oleg Khydjakov hadde valgt å ta sitt eget liv, etter at han hadde vært holdt fengslet av de russiske okkupantene.

Khudjakov var en av sjefene for politiet i Kherson by, men nektet å inngå et samarbeid med de nye makthaverne.

Omstendighetene rundt selvmordet er ikke kjent.

Men det spekuleres på om årsaken er press fra de russiske myndighetenes side og mulig mishandling .

Samtidig la Khersons lovlig valgte ordfører Igor Kholykhajev onsdag ut et bilde av seg selv på Facebook med en tekst der han sa at folk må velge om de vil bli i byen eller ikke.

Ukrainske myndigheter har sagt at folk bør forlate byen, i påvente av et angrep fra de ukrainske styrkene som nærmer seg.

Khersons ordfører Oleg Kholykhajev la onsdag ut dette bildet av seg selv på Facebook. Foto: Fra Kolykhajevs Facebookside

Kholykhajev er blitt et symbol på den stille motstanden som mange i de russiske okkuperte områdene nå fører, mens de venter på at de igjen skal bli en del av et fritt Ukraina.