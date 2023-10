«Friends»-skuespiller Matthew Perry er død

Matthew Perry skal angivelig ha bli funnet død i sitt eget hjem i Los Angeles lørdag ettermiddag, Ifølge Los Angeles Times og TMZ, som først meldte om dødsfallet.

Dødsårsak er ikke bekreftet, men en representant for skuespilleren og en politikilde opplyser til NBC News at han tilsynelatende døde av drukning.

Matthew Perry ble 54 år gammel.

Perry er mest kjent for sin rolle som «Chandler Bing» i TV-serien «Friends», eller «Venner for livet», en amerikansk situasjonskomedie. Der han hadde en av hovedrollene sammen med skuespillerne Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer og Matt LeBlanc.

Serien hadde 10 sesonger i perioden 1994 – 2004, med 236 episoder.

Friends fra 1998 Foto: Reuters

– Vi er sønderknust over at vår venn Matthew Perry er død, sier Warner Bros, produksjonsselskapet bak «Friends» i en uttalelse, skriver Los Angeles Times.

De beskriver Perry som en meget begavet skuespiller, og en uutslettelig del av Warner Bros-familien.

– Han var et komisk geni, som ble lagt merke til over hele verden. Arven hans vil leve videre i hjertene til veldig mange, heter det videre.

Matthew Perry Nov.17, 2022 Foto: AP

Emmy

Perry har blant annet også hatt roller i «Beverly Hills, 90210», «Boys will be boys», «The West wing «og «Scrubs».

Perry ble nominert til en Emmy for rollen i Venner for livet, og ytterligere to nominasjoner for hans opptreden i serien «The West Wing.»

Han spilte også i flere storfilmer. Blant annet spilte han mot Salma Hayek i Fools Rush og Bruce Willis i The Whole Nine Yards, melder NTB.

Perry var åpen om sin kamp mot rusavhengighet.

Matthew Perry er sønn av skuespiller Jon Bennett Perry og journalist Suzanne Marie Morrison.