«Flyet som endret verden» fyller 50 år

Noen få ting kjenner de fleste mennesker igjen ved første øyekast. Den originale Coca-Cola-flasken er et eksempel, VWs Boble er en annen.

I samme klasse er Boeing 747. Bare flynerder kjenner igjen en Airbus 320 eller en Boeing 737, men 747 trenger bare et raskt øyekast før alle kjenner den igjen.

– Jeg tror det blir et av ikonene fra slutten av det 20. århundre som fremtidige generasjoner vil se på med ærefrykt, skriver den berømte britiske arkitekten Norman Foster på Reading Design.

Startet med en tapt kontrakt

Hele 747-eventyret startet med at Boeing-fabrikken i 1965 tapte konkurransen om en kontrakt for å få bygge et stort transportfly for det amerikanske forsvaret, skriver CNet.

Boeing modifiserte planene om et militært transportfly og året var planene om et passasjerfly mer enn dobbelt så stort som andre eksisterende fly, på tegnebrettet.

Boeing hadde store utfordringer med flyet, ingen motor var kraftig nok til å drive det og flyprodusenten hadde ingen fabrikk som var stor nok til å huse de nye flyene.

Likevel satte Boeing alt inn på å få de nye flyene raskt ferdig og høsten 1968 var det første eksemplaret ferdig.

Etter noen måneder med tester på bakken var endelig den store dagen kommet 9. februar 1969.

Den første Jumbojeten fikk navnet «The City of Everett» og tok av fra en nybygget rullebane like ved fabrikken der den ble bygget.

Boeing 747 har hatt en rekke utradisjonelle oppgaver gjennom årene. Her brukes en til å frakte romfergen Endeavour. Foto: Handout . / Reuters

Skapte problemer for flyplasser

Et snaut år etter den første flyturen ble 747 satt inn i ordinær passasjertrafikk. Det første flyturen var en Pan Am fra New York til London 30. oktober 1970.

Til å begynne med skapte det enorme flyet problemer for flyplasser verden rundt.

Bagasjesystemene var ikke bygget for så mange passasjerer på en gang, rullebanene var for smale og trappene som passasjerer brukte for å gå om bord var for lave.

Etter at de første problemene var overkommet skulle imidlertid 747 revolusjonere flytrafikken.

En 747 kunne tidlig på 1970-tallet frakte over dobbelt så mange passasjerer til under halvparten av prisen til andre fly.

Dermed åpnet det for at folk flest kunne reise på lange interkontinentale reiser, i første omgang mellom Amerika og Europa.

Det som tidligere hadde vært forbeholdt noen få med penger, ble nå en mulighet for de mange. Masseturismen ble i stor grad født med 747.

70.000 ganger tur-retur Månen

Det amerikanske romfartsmuseet har funnet at Boeing 747-fly totalt har fløyet flere titalls milliarder kilometer. Andre fakta:

Ved utgangen av 2018 var det bygget 1548 eksemplarer av Boeing 747.

Til sammen har alle Boeing 747 fløyet en avstand som tilsvarer 70.000 ganger tur-retur Månen.

Wright-brødrenes første flytur i 1903 var kortere enn den 45 meter lange økonomiseksjonen i en 747–400.

Over 3,5 milliarder passasjerer er fraktet med en Boeing 747.

Over 3700 mennesker har mistet livet i ulykker med Boeing 747.

Tidenes verste flyulykke skjedde 27. mars 1977 da to Boeing 747 kolliderte på rullebanen på en flyplass på Tenerife. 583 mennesker mistet livet.

British Airways er et av selskapene som fortsatt bruker Boeing 747. Her lander en på Heathrow i juni 2018. Foto: Toby Melville / Reuters

En æra er snart over

I USA er 747 tatt ut av passasjertrafikk. Den siste reisen med passasjerer ble gjort av Delta Airlines i november 2017.

Fortsatt er den en del flyselskaper som bruker flyet. British Airways, Virgin Atlantic, Thai Airways, KLM, Qantas og Lufthansa har alle en flåte 747-er.

Boeing har imidlertid sluttet å produsere passasjervarianten av flyet og lager nå bare 747 som fraktfly.

Eneste unntaket er USAs president, neste versjon av Air Force One som skal frakte Donald Trump og hans etterfølgere blir en spesialbygget 747,