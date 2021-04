«Femstjerners» vaksinering i Brasil

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Jeg ble stadig mer nervøs etter hvert som den viktige begivenheten nærmet seg. Hver morgen åpnet jeg nettsiden med kalenderen og fryktet det verste. Men denne gangen ble ikke datoen endret. Og på den store dagen troppet jeg opp på avtalt sted med mine dokumenter.

Jeg skulle få vaksine mot covid-19.

Rio de Janeiro tar nå i bruk stadig nye anlegg og lokaler for å få fart på vaksineringen. På byens berømte sambastadion har det lenge vært vaksinering i bil, og tusener av familier har stått i bilkø for at bestemor eller bestefar skulle få det etterlengtede stikket.

Et annet kjent vaksinested er Rios Planetarium, der verdensrommets mysterier i årevis har lokket besøkende fra fjern og nær, men som nå er viet kampen mot pandemien. Jeg laget nylig en reportasje fra stedet, og ble imponert over hvor godt organisert det hele var, og hvor raskt vaksinekøen ble tatt unna.

– Vi kan vaksine her i Brasil. Men vi får for få doser, sier sykehusdirektør Rosangela Frossard. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Stedets direktør, Rosangela Frossard, en energisk og vennlig eldre kvinne kom med følgende hjertesukk:

– Vi kan vaksine her i Brasil. Det er ikke det som er problemet.

– Her er alle velkommen

Jeg for min del dro hverken til Sambastadion eller Planetariet, men til en velkjent bygning like ved der jeg bor. Femstjernershotellet Fairmont – tidligere Sofitel, et sted mange nordmenn kjenner. Det høres sikkert merkelig ut at et land i dyp krise velger en slik løsning, men myndighetene har sikkert fått en billig avtale siden hotellgjestene allikevel uteblir.

«Ja, er det ikke fint her», sa sekretæren som tok imot meg, og smilte da hun så min reaksjon. Og fint var det. Vakre lysekroner i taket, eksklusive tapeter på veggene og tykke gulvtepper er ikke det jeg forbinder med vaksinering.

Klok av skade etter mange år med brasiliansk byråkrati hadde jeg tatt med meg alle tenkelige og utenkelige dokumenter. «En brasiliansk byråkrat spør alltid etter ett dokument mer enn de du har med deg», lyder en gammel visdom.

Fairmont på Copacabana er et av Rio de Janeiros mest eksklusive hoteller. Nå brukes det som vaksinesenter. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Men denne gangen var mine forberedelser aldeles forgjeves. Helseteamet hadde åpenbart nettopp installert seg, og hadde ikke engang fått sine datamaskiner på plass.

Alt foregikk på gamlemåten, med penn og papir. Og det eneste jeg ble spurt om var min CPF – skattenummeret som brukes overalt her i Brasil.

For sikkerhets skyld forklarte jeg at jeg er utlending med fast opphold i landet. Men hun avfeide meg smilende med følgende bemerkning: «Her er alle like velkommen.»

Samme dag så jeg på TV at presidenten i Brasils høyesterett, som er like gammel som meg, hadde fått vaksine den samme dagen.

Det brasilianske klassesamfunnet er bedre enn sitt rykte.

«Politisk vaksine»

President Jair Bolsonaro sa nei til «den kinesiske vaksinen». Nå er det den 80 prosent av brasilianerne får. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

Selve stikket er ikke mye å snakke om. Alle som har fått koronavaksinen vet at det går raskt og er smertefritt. Det store spørsmålet er hvor godt vaksinen virker. I likhet med det store flertallet av brasilianerne ble jeg vaksinert med Coronavac – en kinesisk vaksine som blir produsert i Brasils største by São Paulo.

Den er proppfull av politikk. Landets president, Jair Bolsonaro, sa i fjor høst kategorisk nei til vaksinen – av ideologiske grunner.

Hans regjering satset i stedet tungt på den såkalte Oxford-vaksinen, AstraZeneca. Og som vi nordmenn og andre europeere nå vet, var det et dristig valg. Da regjeringen i Brasília sto uten vaksinedoser, var det nettopp den kinesiske vaksinen som ble redningen. Bolsonaros bitre politiske fiende, São Paulo-guvernør, João Doria, hadde fått tak i millioner av doser med Coronavac, og kunne triumferende stille dem til disposisjon for regjeringen og landet.

Men, altså, hvor effektiv er vaksinen? En undersøkelse som ble gjort tidligere i år var ikke oppløftende. En beskyttelse på bare drøyt 50 prosent.

Men ekspertene er senere kommet til at utvalget av testpersoner var skjevt, og at eldre mennesker – som meg – med svært liten sannsynlighet kan bli alvorlig syk av korona etter å ha blitt fullvaksinert. Så nå teller jeg dagene frem til den 30. april, da jeg etter planen skal få den andre vaksinedosen.

Begravelsene pågår dag og natt her på Vila Formosa i São Paulo – Brasils største kirkegård. Foto: Nelson Antoine / AP

Tusener dør i kø

Men mine korona-bekymringer er selvsagt fullstendig ubetydelige sammenlignet med den menneskelige tragedien som nå utspiller seg her i Brasil. Det fryktede sammenbruddet i helsevesenet er langt på vei et faktum. Tusener av mennesker dør mens de venter på en plass ved en intensivavdeling.

Dødstallene har steget til over fire tusen i døgnet, og ekspertene frykter at det samlede tallet på koronaofre kan komme opp i en halv million i løpet av sommeren.

Samtidig kryper tallet på vaksinerte bare sakte oppover. Mer enn 20 millioner mennesker er riktignok blitt vaksinert. Men knapt 7 millioner har fått begge dosene og er fullvaksinert. Det er monner lite i en befolkning på mer enn 212 millioner.

Og selv om presset mot landets president nå øker kraftig, så nekter han fortsatt plent å sette i verk nasjonale smittetiltak. Og ennå har jeg til gode å høre ham oppfordre sin befolkning til å holde avstand, bruke munnbind og sprite hendene. Han har heller ingen planer om å la seg vaksinere.

I stedet kom han nylig med følgende filosofiske betraktning under en opptreden på sosiale medier: – Vår frihet er viktigere enn livet selv.