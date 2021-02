«El Chapos» kone anklages for å styre narkokartellet

31 år gamle Emma Coronel Aispuro ble pågrepet i Virginia i går, på Dulles-flyplassen utenfor den amerikanske hovedstaden.

Emma Coronel Aispuro anklages for å styre Sinaloa-kartellet sammen med «El Chapo», som også er fengslet i USA. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

I kveld norsk tid, kl. 19, framstilles hun for en føderal domstol via videokonferanse.

Der får hun høre at hun er tiltalt for å ville distribuere kokain, metamfetamin, heroin og marihuana og for å få de ulovlige stoffene inn i USA.

Amerikanerne anklager henne også for å hjelpe sin fengslede ektemann med å styre Sinaloa-imperiet fra fengselscella.

Arrestasjonen er siste omdreining i forsøket på å knuse det som er et av verdens mest beryktede narkotikakartell.

Hun sitter fengslet i Alexandria i delstaten Virginia. Advokaten hennes, Jeffrey Lichtman, som også forsvarte «El Chapo, »vil foreløpig ikke si noe om pågripelsen.

Men Mexicos president kommenterte arrestasjonen under et pressetreff i morges.

President Andres Manuel Lopez Obrador sier at arrestasjonen er et amerikansk anliggende, men han ber naboen i nord om mer informasjon.

Emma Coronel Aispuro har statsborgerskap i både Mexico og USA. Hun giftet seg med Mexicos farligste mann da hun var 18 år.

63 år gamle Joaquin «El Chapo» Guzman sitter fengslet på livstid i USA.

Fakta om Joaquín «El Chapo» Guzmán Foto: Eduardo Verdugo / Ap Ekspandér faktaboks Født 4. april 1957

Leder av det mexicanske Sinaloa-kartellet, som smugler store mengder kokain, marihuana og metamfetamin til USA.

Har kallenavnet El Chapo, eller «småen» på norsk.

Skal ha en formue på minst fire milliarder dollar.

Ble fengslet i 1993, men rømte i 2001 ved å gjemme seg i en skittentøykurv.

Ble pågrepet på ny i 2014. Før pågripelsen utlovte amerikanske myndigheter en dusør på opptil 40 millioner kroner (5 millioner dollar) for informasjon som kunne føre til pågripelse av narkobaronen.

Rømte fra høysikkerhetsfengselet Altiplano gjennom en tunnel i september 2015.

Ble arrestert igjen 10. januar 2016. Intervjuet han gjorde med Sean Penn for en stund tilbake skal ha bidratt til arrestasjonen.

Utlevert til USA 19. januar 2017.

Rettssaken mot ham startet i New York i november 2018.

Ble 12. februar 2019 kjent skyldig på alle tiltalepunkter.

Ble 17. juli 2019 dømt til livstid pluss 30 år (NTB/NRK)

I Mexico ble narkobaronen, og familien hans, sett på som folk som ikke kunne tas. Guzman klarte å rømme fra fengsel to ganger.

Ifølge rettsdokumentene, antydes det at kona hjalp Guzman å flykte fra Altiplano-fengselet i 2015. Da var det bygd en halvannen kilometer lang tunnel inn til fengselscella.

Flukten gjorde at det ble stilt spørsmål ved justissystemet og om Mexico klarte å holde Guzman ansvarlig. Det var allerede på det tidspunktet planer om å utlevere ham til USA.

I rettsdokumentene heter det at Coronel samarbeidet med Guzmans sønner om den oppsiktsvekkende flukten.

Også et vitne, som nå samarbeider med amerikanske myndigheter, hjalp til med å organisere byggingen av den underjordiske tunnelen.

De kjøpte en eiendom nær fengselet, våpen og en pansret bil og fikk smuglet inn en GPS-klokke slik at de kunne bygge tunnelen inn til hans fengselscelle, står det.

Foto: AP

Da han ble tatt på nytt, drev Coronel en kampanje mot meksikanske myndigheter for å få bedret soningsforholdene.

Emma Coronel Aispuro kunne ofte ses i rettsmøtene i New York der ektemannen ble dømt for å ha innført flere tonn med ulovlige narkotiske stoffer til USA.

De to har to barn sammen.

Hun har spilt på statusen til ektemannen. 31-åringen er også selv blitt kjent utenfor Mexico.

Coronel lanserte et klesmerke i USA i 2019 og var med i et amerikansk reality show om mafiafamilier, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Jeg ser på meg selv som en helt vanlig kvinne, sa Coronel i VH1s serie. Hun ble intervjuet om bord i en yacht.