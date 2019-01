«El Chapo»-rettssaken: Vitner forteller om groteske drap, luksusliv og bestikkelser

Etter å ha blitt utlevert til USA kom omsider rettssaken mot mannen som er omtalt som tidenes største narkobaron i gang i november i fjor.

Nå nærmer aktoratet seg slutten av sin vitneførsel, og det har vært nok å ta tak i.

Tiltalen strekker seg over 25 år, og dekker blant annet produksjon og smugling av flere hundre tonn narkotika til USA.

Aktor Adam Fels innledet med å fortelle at fire av innførslene inneholdt nok kokain til 328 millioner striper, mer enn én per innbygger i USA.

En rekke vitner har servert til dels sjokkerende historier fra innsiden av Sinaloa-kartellet, der «El Chapo» var den ubestridte sjefen.

Her er noen av de mest oppsiktsvekkende:

Diamantvåpen og dyrehage

Det er ventet at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om beslag av verdier for minst 14 milliarder dollar, rundt 120 milliarder kroner.

Den tidligere kartelløytnanten Miguel Angel Martinez ramset i sitt vitnemål opp noen av ingrediensene i narkobaronens luksusliv: En rekke eiendommer, et strandhus til 10 millioner dollar, en yacht oppkalt etter seg selv («Chapito») og en privat dyrehage.

Dyrehagen skal ha blitt bygget på taket av et av husene tidlig på 90-tallet, og skal ha inneholdt løver, tigre, krokodiller og et lite tog til å frakte gjester rundt i.

Kartellmedlemmer fikk gjerne diamantbelagte Rolex-klokker og luksusbiler i bonus, skriver The Guardian. Martinez beskrev også flyturer med Guzman til Japan, Thailand og Macau, en tur til Los Angeles for å handle fly for 6 millioner dollar og en gamblingferie i Las Vegas.

Guzmans personlige våpensamling ble også en del av bevisførselen. Blant eiendelene hans var en diamantbelagt pistol med initialene JGL og en gullbelagt AK-47.

Et annet vitne fortalte også at Guzman hadde med seg en bazooka på en familieferie i 2005. Den skal han ha brukt til å slappe av med litt skytetrening.

En diamantbelagt pistol med initialene JGL (Joaquín Guzman Loera) er blant bevisene som er lagt frem. Foto: Handout . / Reuters

– Bestakk presidenten

Den colombianske narkobaronen Alex Cifuentes beskrev seg selv som El Chapos tidligere høyre hånd og sekretær. De to skal ha levd i skjul i fjellene i Mexico i to år.

Da Cifuentes vitnet i januar, hevdet han at Mexicos president Enrique Peña Nieto har mottatt bestikkelser på hele 100 millioner dollar fra «El Chapo».

Ifølge Cifuentes skal presidenten ha bedt om 250 millioner, men nøyd seg med 100. Pengene skal ha blitt overlevert i Mexico by i 2012 av en venn av Guzman.

Peña har avvist anklagene på det sterkeste.

Liknende anklager er også fremsatt mot flere statsråder og ordførere. Flere av dem skal ifølge vitnene ha fått kofferter fulle av kontanter for å sikre at korrupte politifolk ledet utvalgte politioperasjoner.

Aktoratet viste blant annet frem en kasse med plastbananer som ble brukt til å smugle kokain. Foto: AP

– Brent og begravet levende

De mange drapene narkobaronen er anklaget for ble tatt ut av tiltalen, trolig for å sikre en dom for narkotikaforbrytelse. Det har likevel blitt et gjennomgående tema gjennom vitneførselen.

Påtalemyndighetens kronvitne har vært Jesus «El Rey» Zambada Han er broren til Guzmans tidligere partner, Ismael «El Mayo» Zambada, som fortsatt er på frifot.

Zambada fortalte blant annet at Guzman fikk broren til en annen kartellsjef drept fordi han ikke ville ta ham i hånda etter et fredsmøte. Han og kona ble skutt og drept utenfor en kino kort tid etter møtet.

Et av de mer makabre vitnemålene kom fra Isaias Valdez Rios, som fortalte om tre drap El Chapo skal ha begått. De to første var to menn som hadde sluttet seg til det rivaliserende Los Zetas-kartellet og stemplet som forrædere.

Ifølge Rios ble de mishandlet i over tre timer.

– De var som filledukker, beina var helt knust. De kunne ikke bevege seg, og han fortsatte å slå dem, sa Rios.

De to skal så ha blitt skutt i hodet og kastet på et stort bål.

Det tredje offeret var medlem av Arellano Felix-kartellet. Han skal ha blitt mishandlet med et svijern og en sigarettenner, låst inn i en kasse og avhørt, skutt og til slutt begravet levende.

Jesus «El Rey» Zambada har vært et av påtalemyndighetens viktigste vitner. Foto: Jane Rosenberg / Reuters

– Beordret drap på sin egen fetter

Damaso Lopez, en tidligere løytnant i Sinaloa-kartellet, fortalte om dagen da Guzmans fetter gjorde en fatal feil.

Juancho Guzman skal ha fortalt «El Chapo» sin at han var utenbys mens han i virkeligheten befant seg i en park i Culican. Det skal ha gjort kartellsjefen rasende.

Ifølge Lopez beordret han sin egen fetter drept. En snikmorder med kallenavnet «Virgo» skal ha fått jobben med å bortføre fetteren og sekretæren hans for å avhøre og drepe dem.

Lopez hevdet også at Guzman gikk med på å «fjerne» en plagsom politimann for den daværende ordføreren i La Paz i delstaten Baja California i 2013, men det er ikke bekreftet om mannen ble drept.

Lopez avslørte også flere detaljer rundt den berømte flukten fra høysikkerhetsfengselet Altiplano i 2015. Han hevder Guzmans kone og sønner var involvert i planleggingen og byggingen av tunnelen under fengselet.

Sønnene kjøpte en eiendom ved siden av fengselet for å få grave i fred, og en GPS-klokke ble smuglet inn for å få en nøyaktig posisjon på El Chapos celle. Han skal selv ha klaget på at gravingen var for bråkete, men rømte i juli 2015 på en spesialbygget motorsykkel i tunnelen.

Mexicanske myndigheter har offentliggjort en overvåkningsvideo som viser narkobaronen Joaquín «El Chapo» Guzmán i de siste minuttene før han rømmer. Du trenger javascript for å se video. Mexicanske myndigheter har offentliggjort en overvåkningsvideo som viser narkobaronen Joaquín «El Chapo» Guzmán i de siste minuttene før han rømmer.

Hadde lydtett drapsrom

Et av de mer makabre vitnemålene kom fra Edgar Galvan, som jobbet for leiemorderen Antonio «Jaguar» Marrufo fra 2007 til 2011.

Marrufo skal ha kontrollert grensebyen Juarez for Sinaloa-kartellet, og fikk i oppdrag å «renske» områder for rivaliserende karteller.

Galvan fortalte at han besøkte Maruffo hjemme, der han hadde et «drapsrom» med hvite fliser, lydtette vegger og et sluk i gulvet.

– Det var der han drepte folk. Det huset kommer ingen ut av, sa Galvan.

Det er fortsatt ikke bekreftet hvor huset er eller hvor mange som ble drept der. Marrufo sitter nå i fengsel i Mexico, skriver CBS.

Avslørt av IT-kontakt

Aktoratet sitter på et titalls videoer, tusenvis av telefonsamtaler og e-poster, og over 300.000 sider med dokumenter og regnskap.

En av grunnene til det er den 32 år gamle colombianeren Christian Rodriguez, som gikk med på å samarbeide med FBI da han ble arrestert.

IT-teknikeren ble rekruttert for å sikre kommunikasjonen i kartellet, og endte som Guzmans personlige IT-kontakt.

Jobben hans var å installere spionprogramvare på telefoner og datamaskiner som tilhørte kartellmedlemmer, elskerinner og familiemedlemmer.

Han forklarte at Guzman likte å vite hva andre sa om ham, men han brukte også telefonen til å diskutere salg og smugling av narkotika og hvordan kona Emma Coronel skulle oppføre seg mens hun ble spanet på.

I en av tekstmeldingene til henne skrev han ifølge CNN at deres seks måneder gamle datter er fryktløs, og at hun skal få en AK-47 slik at de kan «henge sammen».

En annen elskerinne, Lucero Guadalupe Sanchez Lopez, fortalte hvordan hun og Guzman klarte å rømme fra mexicanske marinesoldater i 2014.

Da soldatene tok seg inn i huset, skal de to ha flyktet nakne ned i en rømningstunnel under badekaret. Ifølge Lopez måtte de tråkke gjennom gjørme i en time før de kom til overflaten igjen. Mens Lopez gråt under sin forklaring, skal El Chapos kone ifølge BBC ha ledd fra tilhørerbenken.

Emma Coronel avbildet utenfor rettslokalet i forrige uke. Foto: Kevin Hagen / AP

Narkohelgen på bakrommet

Ifølge New York Post dukket det opp en pyntegjenstand på forsvarernes bakrom kort tid etter at rettssaken startet.

Det skal være en liten statue av narkohelgenen Jesús Malverde, en Robin Hood-liknende figur som er svært populær blant narkokriminelle i Mexico.

Figuren forestiller en mann på en lilla trone med nevene fulle av penger og en sekk med gull i fanget.

Flere karteller ber til figurer av Jesús Malverde for beskyttelse. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

Rettssaken har krevd et ekstraordinært sikkerhetsopplegg. Det er iverksatt omfattende vitnebeskyttelse, mens jurymedlemmene er anonyme og har fått væpnede vakter.

Hovedpersonen selv blir transportert fra Manhattan til Brooklyn i kortesje.

«El Chapo» vil trolig bli dømt til fengsel på livstid hvis han blir funnet skyldig. USA gikk med på å ikke be om dødsstraff som en del av utleveringsavtalen med Mexico.

Der ventet at aktoratet vil være ferdige med sin vitneførsel mandag. Da tar forsvarerne over. Det er foreløpig usikkert om Guzman selv vil ta plass i vitneboksen, noe som kan føre til en forlengelse på flere dager.