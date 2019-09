«Dorian» har truffet Bahamas med full styrke

Det meldes om enorme ødeleggelser etter at orkanen Dorian traff det nordvestre Bahamas søndag. Dorian er den sterkeste orkanen som er registrert i regionen, skriver NTB.

Orkanen Dorian er oppjustert til kategori fem, som er den kraftigste kategorien og omtales som «altødeleggende». Det opplyser det nasjonale orkansenteret i Miami, melder Reuters.

De fleste som bor der er evakuert, mange med fly, og er innlosjert i skoler, kirker og andre mer solide bygninger.

Det nasjonal orkansenteret i Miami sa søndag at Dorians maksimal vedvarende vindstyrke har økt fra 240 til 260 kilometer i timen.

«Ødeleggende forhold» er ventet på øya Abacos tidlig søndag og over Grand Bahama, omtrent 24 mil fra Floridas kyst utover dagen, ifølge orkansenteret.

Dreier mot USA

I USA følger mange millioner mennesker langs sørøstkysten med på orkanen med et vaktsomt øye.

Det var ventet at orkanen ville treffe Florida med full styrke og være den kraftigste orkanen som rammer staten på nesten 30 år.

Orkanen Dorian sett fra den internasjonale romstasjonen.

Men ifølge meteorologene ligger det an til at orkanen ikke treffer rett på Florida, men at den heller dreier nordøst etter å ha slått inn over Bahamas. Deretter vil orkanen trolig følge sørøstkysten oppover mot Georgia og Sør-Carolina i USA.

Selv om ikke kjernen av orkanen er ventet å treffe land i USA, advarer myndighetene om at orkanen mest sannsynlig vil slå inn mot kyststrøket med kraftig vind og høye bølger.

Innbyggere i Florida forberedte seg på orkanen lørdag. Her laster de sandsekker over i bilen for å beskytte hjemmene sine. Retningen på orkanen har imidlertid snudd og vil trolig ikke treffe Florida. Foto: Ricardo ARDUENGO / AFP

– Ikke redd for å dø

I det nordlige Bahamas har mange hotell stengt og mange innbyggere har rustet hjemmene sine i forsøk på å forberede seg før orkanen treffer, ifølge nyhetsbyrået AP.

Myndighetene har stengt flere flyplasser på de utenforliggende øyene, men hovedflyplassen på Bahamas forblir åpen søndag.

Jack Pittard, en amerikaner med hus på Bahamas, sier til nyhetsbyrået AP at det er frykt på øya Abaco, der han befinner seg.

– Jeg er bekymra for ødeleggelsene av eiendommer, sa han.

Pittard fortalte at han har forsøkt å ruste opp huset sitt og søker nå tilflukt ved en bygning i nærheten som vennen eier.

– Jeg er ikke redd for å dø her, sa han.

Kartet fra 1 september viser hvilke tider orkanen er antatt å treffe. Søndag vil den treffe Bahamas og gå videre inn mot USAs sørøst-kyst, ifølge det nasjonale orkansenteret (NOAA). Foto: National Hurricane Center/ Central Pacific Hurricane Center

Erklærte unntakstilstand

Myndighetene har stengt flere flyplasser på de utenforliggende øyene, men hovedflyplassen på Bahamas forblir åpen søndag.

Statsministeren på Bahamas, Hubert Minnis, advarte mot orkanen og sa at «alle som ikke evakuerer, putter seg selv i ekstrem fare og kan forvente katastrofale konsekvenser».

USAs president Donald Trump har erklært unntakstilstand på grunn av orkanen «Dorian». Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

USAs president Donald Trump erklært unntakstilstand allerede onsdag og avlyste sitt planlagte besøk i Polen denne helgen på grunn av orkanen.

Det opplyste presidenten selv. Han sendte i stedet visepresident Mike Pence til Polen.

Guvernør i Florida, Ron DeSantis, skrev på Twitter lørdag at det er avgjørende at alle i staten tar «trusselen» seriøst.

– Det er avgjørende at alle i Florida tar trusselen seriøst og har planen klar. Alle burde ha syv dager med mat, vann og medisiner klart, skrev DeSantis.

Fredag ble orkanen oppjustert til kategori to på orkanskalaen og har siden økt sin styrke til kategori fem søndag.