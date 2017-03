«Dette er Trump som prøver å være normal»

– Donald Trump holdt seg til manus og la seg på en mer forsonende og tradisjonell president-tone, og det mest oppsiktsvekkende med denne talen var hvor lite oppsiktsvekkende den var, skriver det politiske nettstedet Politico om nattens tale til Kongressen, som de mener er Trumps forsøk på å være normal.

Vanligvis så holder den sittende presidenten sin tale om rikets tilstand på denne tiden av året, men i innsettelsesår er det litt annerledes. Da handler det mer om hvilke visjoner den nyvalgte presidenten har for sin fire årsperiode, og Trump holdt seg til tradisjonen.

– Vi skriver et nytt kapittel om amerikansk storhet, en ny bølge av stolthet skyller over landet. Den amerikanske ånden har fått fornyet styrke, og våre allierte vil se at USA igjen er klare til å ta ledelsen, annonserte Trump fra talerstolen.

Økonomi og samarbeid viktigst

Tidligere på dagen hadde han gitt seg selv karakteren C eller C+ for å nå frem med sitt politiske budskap, og selv om nattens tale ikke var spekket med detaljerte politiske planer, så lettet mangemilliardæren fra New York litt på det politiske sløret.

Han ønsker å samarbeide på tvers av politiske skillelinjer.

Han ønsker å legge frem en ny helsereform

Det kommer mer penger til infrastruktur

Mer penger til militæret

Ny skattereform

Dette er alle kjente toner, men nytt er kanskje hva han ønsker å prioritere først. For en ting som kanskje har preget Trump første måned mer enn noe annet er innreiseforbudet.

Og bare timer før han holdt sin tale ble det kjent at Trump kan ha brutt med sin tidligere så tøffe tone knyttet til innvandring.

Det nye forslaget, som trolig blir lagt frem senere i dag, skal åpne for at flere millioner ulovlige innvandrere som ikke har begått noen alvorlig kriminelle handlinger skal får lovlig opphold. Det til tross for at ordet «amnesti» nærmest var et skjellsord på Trumps valgarrangementer i fjor høst.

Men dette ble nesten ikke nevnt med et ord i nattens tale.

– Tiden er inne for en ny innvandringslov, så lenge begge sider inngår kompromisser, skal Trump ha fortalte sine ansatte i Det hvite hus, ifølge New York Times. Og i talen strakk han ut en hånd til sine meningsmotstandere i det Demokratiske partiet.

– Tiden for å tenke smått er over. Tiden for smålig kjekling er bak oss. Fra nå av vil amerikanerne bli inspirert av vårt samarbeid, og ikke belastet av vår frykt, sa han til Kongressen.

Video: Donald Trump tok avstand fra rasisme under nattens tale i Kongressen.

Normal-Trump eller American carnage?

Donald Trump vant valget i fjor høst i stor grad på frykt og lovnader om at han alene kan redde USA, og hans innsettelsestale i januar nørte på mange måter opp under hans og hans politiske rådgiver Stephen Bannons syn på verden og om hvordan USA har blødd under Barack Obamas åtte år som president.

Men de tonene var erstattet av andre ord i natt, og det store spørsmålet er hvilken Trump man skal lytte til. Mannen som i natt forsøkte å være så normal som han kan eller mannen som lefler med høyreradikal-retorikk og «American first»?

For Trump har strukket ut hånden før, og han har tatt på seg den forsonende hatten tidligere.

Da valgresultatet var et faktum, og Trump samlet sine aller nærmeste på scenen i New York den 9. november. Hyllet han sin motstander Hillary Clinton og ba om at sårene fra valgkampen måtte leges.

Så begynte han å tvitre igjen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

For det tok ikke så veldig lang tid før samarbeid og pene ord ble erstattet av grunnløse påstander og æresskjellinger. Om det var teateroppsettinger i New York, overvurderte Hollywood-skuespillere, komikere eller store mediehus spilte ingen rolle. Trump viste seg som en mann som taklet kritikk meget dårlig.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det er kanskje akkurat i dette spennet Trump store utfordring ligger. Både hente støtte fra sine trofaste velgere og deres mistro mot den politiske eliten i Washington, og samarbeide med den samme eliten i Kongressen, som han trenger for å få gjennomført sin politiske agenda. Så da handler det kanskje ikke så mye om hvem den ekte Donald Trump er, men mer om han klarer å gjennomfører sine presidentplaner med denne splittede politiske personligheten.

Foreløpig har han ikke reagert på den unisone hyllesten han har fått av de amerikanske mediene.

Men hvis man skal tolke nattens tale ut fra det han faktisk sa, så kan Trump første 40 dager med konfliktsøkende politikk kanskje bli erstattet av en litt mildere Trump som setter økonomisk politikk og styrking av militæret som de første punktene på den politiske agendaen.