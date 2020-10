«Boogaloo Bois» – Mot politiet, mot myndighetene, for våpen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En litt rusten gjeng kommer marsjerende opp mot Capitol. Delstatsforsamlingen i Lansing, hovedstaden i Michigan, ligger som en uinntakelig borg foran dem. Men de er ikke ufarlige. De har vært her før.

I april trengte de seg helt inn i de folkevalgtes innerste kamre. Noen av dem planla å kidnappe delstatens guvernør og drepe politifolk. Slik skulle de styrte delstatsregjeringen rett før valget 3. november og legge grunnlaget for en borgerkrig i USA.

Politiet er fienden

De fleste er menn. Militært utstyrt over Hawaii-skjortene. Nesten alle med tunge AR-15 rifler. Et halvautomatisk angrepsvåpen som har blitt brukt ved en rekke masseskytinger. De bærer sine våpen med stolthet.

– Vi liker ikke politiet, forteller Dicardi (t.v.). Foto: Anders Magnus/NRK

Hvorfor de har med seg våpen?

– For det første: Fordi vi har rett til det. For det andre: Politiet respekterer oss mer når vi er bevæpnet, mener Dicardi.

– Og dere liker ikke politiet?

– Vi er vel ikke deres sterkeste tilhengere, sier han med en kraftig underdrivelse.

Dicardi og hans væpnede venner har mye å utsette på politiet. På sosiale medier spøker de med vitser om «grillstekt gris» – kodeord for å drepe politiet.

Hawaii-skjorter og igloer

De er «Boogaloo Bois». Med i. Selv om det er én væpnet kvinne blant dem.

Det startet med en film fra 1984: «Breakin’ 2: Electric Boogaloo». Noen som ville forberede «den kommende borgerkrigen i USA», etterapte filmnavnet og fikset litt på tittelen: «Civil War 2: Electric Boogaloo».

Hawaii-skjorter under militær utrustning er ofte kjennetegnet på en Boogaloo. Foto: Lars Os/NRK

Etter hvert ble det kortet ned til bare «Boogaloo» eller lyd-like varianter som «Big Igloo» eller «Big Luau» – en fest på Hawaii. Derfor har de flagg og merker med illustrasjoner av igloer og pingviner. For å skape identitet og fellesskap går de ofte med Hawaii-skjorter under de skuddsikre vestene.

– De er jo lette å få øye på. Og så er de morsomme og avslappende, sier Dicardi.

Liker ingen myndigheter

Boogaloos liker ikke myndighetene. De er libertarianere, alle skal ha mest mulig frihet og myndighetene skal ikke blande seg inn den enkeltes liv.

De hater barnevernet, byrået for alkohol, tobakk og våpen (ATF) – som sjekker hvem som har ulovlige våpen og eksplosiver – og helsemyndigheter som innfører regler om å stenge virksomheter pga. av covid.

Boogaloos mangler ikke våpen: Her med en AR-15 rifle pluss en Glock på hofta. Foto: Lars Os/NRK

Boogaloos har vært en drivkraft bak protester mot myndighetenes stenging av barer, restauranter og treningssentre både her i Michigan og mange andre delstater. Da møter de gjerne opp med tunge våpen.

Mest av alt hater de politiet. Det er også en av grunnene til at noen boogaloos har marsjert med Black Lives Matter i demonstrasjoner mot rasisme og politivold. De har en felles fiende: Politiet.

Vil kjempe for sine våpen

– Det er jo dem som sparker inn døra di og tar våpenet ditt, sier Dicardi.

Phoenix er eneste jenta med våpen og skuddsikker vest i forsamlingen. Hun liker heller ikke politiet. Eller noen andre myndigheter, for den saks skyld.

Phoenix er den eneste væpnede kvinnen i gruppen. Hun vil gjøre motstand dersom politiet skulle komme for å ta våpenet fra henne. Foto: Lars Os/NRK

– Myndighetene trenger seg altfor mye på. Jeg verner om min frihet og mitt privatliv. De har for mye informasjon om folk – som de ikke burde ha.

– Hva skjer dersom det etter valget kommer nye lover som gjør det forbudt å ha halvautomatiske angrepsvåpen som AR-15. Og politiet kommer for å ta våpenet fra deg?

– Jeg er villig til å kjempe dersom de kommer etter meg. Det kommer til å bli vold og uroligheter i landet dersom det skulle skje.

Andy tror ikke politiet vil ha en sjanse:

– Kom og ta dem, sier jeg.

– Det kommer ikke til å skje. Det er flere våpen i dette landet enn det er mennesker.

– Det er flere våpen enn mennesker i USA. Myndighetene vil aldri klare å konfiskere dem, sier Andy. Foto: Lars Os/NRK

Dicardi setter også en klar grense ved retten til å beholde våpenet sitt:

– Jeg vil forsvare meg og våpenet mitt. Alle i bevegelsen vil gjøre det.

Vil framskynde borgerkrigen

Han tror det blir uroligheter og vold rundt og etter valget. Borgerkrigen er i emning:

– Regjeringen setter folk opp mot hverandre i økende grad. Det går i den retningen. Det kommer til å skje. Vi er bekymret og redde. Men jeg er forberedt.

Noen i Boogaloo-bevegelsen mener man skal jobbe for å framskynde en mulig borgerkrig i USA. Foto: Lars Os/NRK

En av mange gjentatte budskap på Boogaloos sider i sosiale medier er «Skaff deg våpen for den kommende kampen» og – «Vi vil at det skal skje.» Akselerasjonistene kalles de innen bevegelsen som jobber for å framskynde en mulig borgerkrig i USA. Ingen tror det blir vakkert:

– Det kommer til å bli mer som i Syria, sier Dicardi. Grupper og fraksjoner som står mot hverandre over hele landet. Det vil bli galskap og kaos.

Det har allerede blitt mye kaos og kriminalitet. Tilhengere er tiltalt for både drap og planlegging av terror. Noen har skutt og drept politifolk. Mange er arrestert og tiltalt for andre grove forbrytelser.

«Stans tyranniet»

Boogaloo er en anarkistisk bevegelse uten en sentral ideologi og styring. Noen av gruppene forfekter hvitt overherredømme, andre er mot rasisme. Det eneste alle er enige om er at det statlige «tyranniet» må stanses. Om nødvendig med vold.

Til slutt klarer den væpnede flokken å samle seg foran et hatet symbol for lokale myndigheter: Delstatsforsamlingen State Capitol i Michigans hovedstad Lansing. Foto: Lars Os/NRK

Etter en times foran Capitol-bygningen klarer Boogaloo’erne endelig å samle seg til en felles posering på trappen foran bygningen. En av dem griper en megafon for å holde en improvisert appell:

– La oss knele, oppfordrer han. Forsamlingen følger ham, med sine tunge våpen over skulderen.

– For folk som lider på grunn av myndighetenes maktmisbruk. Vi blir alle frarøvet vår individuelle selvstendighet. Det første vi må gjøre er tilintetgjøre disse maktsentrene.

Så synger de nasjonalsangen: «O'er the land of the free and the home of the brave.»