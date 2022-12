«Bikinimorderen» løslatt fra fengsel

Sobhraj, som er fransk statsborger, har tilbrakt mesteparten av livet bak murene.

I land som India, Thailand og Nepal skal han ha posert som en juvelhandler, og ha blitt venn med ofrene sine. Mange av dem var vestlige turister som reiste til fots gjennom Asia.

Deretter skal franskmannen ha dopet ned, ranet og drept turistene. Flere ble funnet ikledd bikini, noe som gav Sobhraj kallenavnet «bikinimorderen».

INTERNASJONALT ETTERLYST: Charles Sobhraj ble arrestert i India i 1976. Foto: Politiet

Sobhraj skal ha sett på seg selv som en kriminell helt, ifølge journalisten Julie Clarke som intervjuet han i 2021.

– Så lenge jeg kan snakke med folk, kan jeg manipulere dem, skal han ha sagt til Clarke.

Lang politijakt

Han gikk også under kallenavnet «slangen», som kom av at han stjal ofrenes identitet og hans evne til å unngå å bli arrestert.

På midten av 70-tallet sendte thailandske myndigheter ut en arrestordre på Sobhraj, fordi han var mistenkt for å ha dopet ned og drept seks kvinner på en strand nær Pattaya.

Sobhraj ble til slutt arrestert i India i 1976, etter at han dopet ned en gruppe franske turister i storbyen New Delhi. Her ble han dømt til fengsel for forgiftingen.

LANG JAKT: Slik så forsiden til avisa Bangkok Post ut etter at Sobhraj hadde blitt arrestert av indisk politi i 1976. Foto: Faksimile Bangkok Post / Bangkok Post

Dopet ned fangevokterne

Sobhraj har rømt fra fengsel flere ganger. I 1986 gjorde han det på oppsiktsvekkende vis, da han lurte fangevokterne trill rundt.

Sobhraj holdt en bursdagsfest for fangevokterne og dopet dem ned med sovepiller, blandet inn i druer og kjeks, ifølge BBC.

Etterpå spaserte han ut av fengselet sammen med fire andre.

Han ble arrestert igjen en knapp måned senere og sonet frem til 1997, da han ble utlevert til Frankrike.

UTLEVERT TIL FRANKRIKE: Charles Sobhraj på vei ut av retten sammen med advokaten Jaques Verges (til venstre) i Paris i 1997. Foto: JACK GUEZ / AFP

I seks år levde han av å gi godt betalte intervjuer til journalister og fotografer. Seriemorderen skal ha levd et eksklusivt liv i den franske hovedstaden.

Sobhrajs livshistorie ble dramatisert i Netflix-serien «The Serpent» fra 2021. Filmrettighetene til livet hans skal ha blitt solgt for 15 millioner pund, ifølge BBC.

MANIPULERENDE: Sobhraj klarte å rømme fra fengsel flere ganger. Foto: PRAKASH MATHEMA / AFP

– Rein flaks

Lykken snudde da Sobhraj reiste tilbake til Nepal i 2003. Det var et av de få landene som fortsatt hadde en åpen arrestordre på ham.

Der ble han oppdaget i et kasino av journalisten Joseph Nathan, som skrev en artikkel om seriemorderen i avisa Himalayan Times.

– Det var rein flaks at jeg kjente ham igjen, sa Nathan til AFP senere.

I etterkant at Nathans artikkel, rykket politiet ut. Sobhraj ble dømt til livstid for drapene på to amerikanske kvinner. Han har sittet fengslet i Katmandu siden da.

Løslatelsen kommer som følge av at franskmannen har hatt dårlig helse de siste årene. I Nepal kan nemlig sengeliggende fanger, som har sonet tre fjerdedeler av straffen sin, bli løslatt.

Charles Sobhraj kan dermed reise tilbake til Frankrike etter å ha tilbrakt nesten 20 år i fengsel i Nepal.

FRI MANN: Charles Sobhraj ble fraktet ut av fengselet i Katmandu under stor politibeskyttelse. Foto: STRINGER / Reuters

– Jeg har mye å gjøre

Gjemt bak en skyggelue og med et munnbind trukket godt opp foran ansiktet, ble Sobhraj kjørt ut av fengselet i Katmandu lille julaften.

– Jeg føler meg bra, sa Sobhraj etter løslatelsen.

– Jeg har mye å gjøre og mange mennesker jeg må saksøke, inkludert staten Nepal.

Og franskmannen hevder selv at han var uskyldig dømt.

– Jeg er uskyldig i de sakene, ok? Så jeg trenger ikke ha god eller dårlig samvittighet for det.