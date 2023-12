Nato-sjefen Jens Stoltenberg er kommet i studio. Han setter seg rak i ryggen og stiv i blikket, og ser mot fjernsynskameraet som enda ikke er på.

Han er i jobbmodus.

– Gode og onde dager

Den amerikanske fjernsynskanalen CNN vil ha ham på topp i sendingen, men de har bedt ham å møte opp altfor tidlig.

Jeg ser derfor mitt snitt til å få fotografert denne nordmannen som i årevis har stått i bresjen for Nato.

Han som alltid snakker om hvorfor det er krig, og om hvordan det skal bli fred.

– Vi må vi må være i stand til å stå ved Ukraina i gode, men også i onde dager, vanskelige dager, sier han.

Jeg lurer på hvorfor han er så stiv i maska, og han blir forvirret av spørsmålet. Skal jeg ikke fotografere som om han er på lufta?

Stoltenberg gestikulerer helst når kameraet er slått av. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Proff

Denne mannen er selvsagt proff.

Hver gang jeg knipser et bilde går han i en slags frys, som om det ikke må komme en eneste smilerynke eller finger i vegen for den tilliten og profesjonaliteten han må formidle.

Derfor må vi snakke litt om det å stå på ski, om hvor hardt føre er akkurat nå, og om han noen gang kommer til å senke tempoet nok til å nyte freden og roen i Nordmarka.

Sånn på ordentlig.

Da kommer smilet og gestikuleringen, og han tillater seg å gnistre. Han hevder at etter Nato oppdraget er det slutt på utenlandsoppdrag. Garantert.

– Da skal jeg hjem, sier han, med vekt på skal. Kanskje for å overbevise seg selv?

Fra det ene studioet til det andre. Jens Stoltenberg er gjest hos Dagsrevyen. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Dollar til Ukraina

Nato-sjefen er jovial. Han liker å snakke om andre ting enn krig, men ikke for lenge. Han er jo på jobb.

Og hvor blir det av CNN? Jo, nå er de endelig klar for ham på topp.

– Selvfølgelig hadde det vært mye bedre om kongressen i USA hadde besluttet å gi en ny pakke med penger til Ukraina før jul, sier Stoltenberg.

Engelsken hans har fremdeles sterk norsk aksent, men budskapet er direkte.

Han setter sin lit til at dollarene blir innvilget.

– Dette er ikke almisse. Dette er ikke noe vi kun gjør for å støtte Ukraina, men vi gjør det for vår egen sikkerhet, sier Nato-sjefen.

Raske steg mot neste studio. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

I hælene

Snart er han på veg til et nytt studio.

Han må ned trappene fra NRKs nyhetsavdeling, gjennom den lange gangen, og inn i Dagsrevyens storstue.

I hælene på ham er flere sikkerhetsfolk, og noens to barn som har fått være med.

Dagsrevyens vaktsjef viser veg med raske steg og småprat for å hindre at Stoltenberg stopper opp for å snakke med andre som har spørsmål.

Det pleier nemlig å skje.

På bakrommet rekker Stoltenberg å diskutere klima med en annen gjest.

I pauserommet før det igjen skal snakkes om Ukraina. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Farligere

Og så er lyset på ham. Igjen.

– Det ville være en tragedie for Ukraina om Putin vinner krigen, men det er også farlig for oss, sier Stoltenberg, og forklarer:

– Det ville være en beskjed til ham og andre autoritære ledere, at når de bruker militærmakt, når de invaderer et annet land, så får de det som de vil. Da blir verden farligere, sier Nato-sjefen.

Han har vært generalsekretær i Nato i ni år. Før det var han Norges statsminister.

Altså er han vant til å være sjef.

Nato-sjefen Jens Stoltenberg varmer opp til et intervju med CNN. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Felles mål

Som Nato-sjef handler det mest om å få samlet troppene til et felles mål.

– Og nå har VG kåret deg til årets navn. Hva tenker du om det? spør programlederen.

Stoltenberg svarer at det er hyggelig med anerkjennelse, men mest ser han det som en anerkjennelse til de titusener som jobber for Nato.

– Ikke minst alle de kvinner og menn i uniform som hjelper med å få støtte frem til Ukraina, som vokter grensene våre, og som patruljer lufta og havene for å holde en milliard mennesker som lever i Nato-landene trygge.

Utenfor studio står det flere som vil hilse på, og hilse ham God Jul.

Tilsynelatende synes Nato-sjefen at det er trivelig å prate med alle.

CNN ville ha Jens Stoltenberg på topp i sendingen og intervjuet ble gjort hos NRK. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Julefred

I gangen venter en reporter med flere spørsmål om Ukraina, og om hvordan det blir med fokus på dette når det nå også er krig i Gaza.

Han blir igjen ytterst konsentrert og skarp i blikket.

– Det er ingen tvil om at krigen i Gaza er brutal og forferdelig i seg selv, og fortjener full oppmerksomhet, sier Stoltenberg.

Han ser samtidig at den har ringvirkninger for Ukraina og for muligheten til å mobilisere den nødvendige støtten.

Han legger til at det er viktig å få det til likevel.

– Det er i vår sikkerhetsinteresse at president Putin ikke vinner, sier Nato-sjefen.

Når Stoltenberg endelig går ut fra NRK-bygget har natten nesten senket seg, men det er meldt snø og godt skiføre.

Det lover kanskje godt for litt julefri, også for «herr krig og fred».