Krigsskipet med navn «Äpplet» ble funnet ved Vaxholm utenfor Stockholm.

Det er bygget av samme skipsbygger som sto for «Vasa». «Äpplet» ble sjøsatt i 1629, ett år etter at «Vasa» sank på jomfruturen.

«Vasa» ble i 1961 hevet og etter restaurasjon satt på et museum i Stockholm. Det er en av den svenske hovedstadens største turistattraksjoner.

Se video fra marinarkeologenes utforsking av vraket. Du trenger javascript for å se video. Se video fra marinarkeologenes utforsking av vraket.

– Pulsen steg

Funnet ble gjort i desember 2021. Da oppdaget marinarkeologer fra Vrak, et museum for maritim arkeologi, sammen med marinen et stort skipsvrak i et sund utenfor den svenske hovedstaden.

Skipets sider lå delvis kollapset på havbunnen, men skroget var ellers bevart opp til et lavere kanondekk.

Foto: Jim Hansson, Vrak/SMTM

I sidene som hadde falt ned var det kanonporter over to ulike nivåer. Her dreide det seg altså om et orlogsskip, eller krigsskip, med to kanondekk.

Spenningen steg blant oppdagerne.

– Pulsen steg betraktelig da vi så hvor likt vraket var «Vasa». Både konstruksjonene og de kraftige dimensjonene føltes veldig kjent. Håpet om å finne et av «Vasas» søsterskip tentes hos oss, sier marinarkeolog Jim Hansson.

Våren 2022 ble det gjort ytterligere undersøkelser, som kunne bekrefte det de alle håpet på.

– Mål, konstruksjonsdetaljer, treprøver og arkivmateriale pekte i samme retning – vi hadde funnet «Vasas» søsterskip «Äpplet»! forteller Patrik Höglund.

Marinarkeologene Jim Hansson og Patrik Höglund var med i oppdagelsen av «Äpplet». Foto: Mikael Dunker, Vrak/SMTM

Sendt i krigen

Det var den svenske kongen Gustav II Adolf som i 1625 bestilte de to krigsskipene «Vasa» og «Äpplet».

«Vasa» sank allerede under jomfruturen den 10. august 1628. Året etter sto «Äpplet» ferdig.

Skipsbygger Hein Jakobsson skal ha innsett at Vasa hadde feil proporsjoner allerede før det ble sjøsatt. «Äpplet» ble derfor bygd bredere enn sitt søsterskip. Det fikk allikevel ikke en lang fremtid.

Skipet var en del av den svenske krigsflåten som seilte mot Tyskland i 1630, under Trettiårskrigen.

Det ble kondemnert i 1658, og året etter ble det senket ved Vaxholm.

En del av «Äpplet» berges. Foto: Anders P Näsberg, Vrak/SMTM

Ny kunnskap

Marinarkeologene mener funnet gir ny og viktig kunnskap.

– Med Äpplet kan vi legge til enda en viktig brikke i utviklingen av svensk skipsbygging. Og det er først nå vi virkelig kan undersøke forskjellene i «Vasas» og «Äpplets» konstruksjon, sier Jim Hansson.

– Dette vil hjelpe oss å forstå hvordan de store krigsskipene utviklet seg fra det ustabile «Vasa» til sjødyktige fartøy som kunne beherske Østersjøen – en avgjørende faktor for Sveriges fremvekst som stormakt på 1600-tallet, sier Patrik Höglund.