I kjølvannet av de harde kampene i Ukraina kommer det frem dystre historier fra sivilbefolkningen i landet.

Ukrainske kvinner og barn forteller at de har blitt voldtatt av russiske soldater.

Flere av dem skal ha blitt gravide. Andre har blitt drept.

BBC har intervjuet 50 år gamle «Anna», som bor i en rolig landsby utenfor Kyiv.

Hun forteller at en dag tok russiske soldater seg inn i boligen deres. En av soldatene skal ha rettet våpenet sitt mot «Anna». De separerte henne fra ektemannen, og tok henne med til nabohuset.

– Han kommanderte meg til å kle av meg, ellers skulle han skyte meg, forklarer hun til BBC.

«Anna» ble voldtatt.

Da hun kom hjem igjen, fant hun ektemannen skutt og drept.

Hun gravla ham i hagen.

Hun lurer på hvorfor dette skjer.

– Dette er ikke middelalderen. Jeg forstår det ikke, sier en tydelig preget «Anna».

Skrev beskjed på soveromsspeilet

Politiet etterforsker en annen hendelse i nabolaget til «Anna».

En kvinne i 40-årene skal ha blitt tatt ut av sitt eget hjem, og ført til et annet hus der hun skla ha blitt voldtatt av en russisk soldat.

Senere ble hun drept på soverommet. Kvinnen ble funnet gravlagt i bakhagen.

På soveromsspeilet står det en beskjed, skrevet i rød leppestift.

«Torturert av ukjente mennesker, begravet av russiske soldater», lyder beskjeden.

Ukrainsk politi etterforsker drapet på en kvinne som ble funnet drept og voldtatt i en landsby utenfor Kyiv. Foto: BBC

Voldtatte blir gravide

Ukrainske myndigheter blir kontaktet av kvinner skal ha blitt gravide etter voldtektene.

– En 25 år gammel kvinne ringte oss for å fortelle at søsteren hennes på 16 år ble voldtatt på gata, rett foran øynene på henne, sier Lyudmyla Denisova, ombudsmann for menneskerettigheter.

Under en tale til nasjonalforsamlingen i Litauen tirsdag, sa president Volodymyr Zelenskyj at landets etterforskere har fått meldinger om flere voldtekter som skal være begått i russisk-kontrollerte områder.

– Hundrevis av voldtekter er dokumentert, deriblant voldtekt av unge jenter og veldig små barn. Til og med en baby, hevdet Zelenskyj.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder at flere hundre voldtekter er dokumentert under den pågående krigen i landet.

Mandag ba FN-representanter om en full etterforskning av russiske soldaters voldsbruk overfor kvinner og barn i Ukraina.

– Vi hører i økende grad rapporter om voldtekt og seksuell vold. Disse påstandene må bli uavhengig gransket for å sikre rettferdighet og etterrettelighet, sa Sima Bahous, direktøren for FNs kvinnekontor, under et møte i Sikkerhetsrådet mandag.

Anniken Huitfeldt sier at ukrainske flyktninger må beskyttes mot vold og overgrep. Foto: Karen Gjetrang / NRK

I en e-post til NTB skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at hun er opprørt over rapportene om utbredt seksuell vold begått av russiske styrker i Ukraina.

– Dette kan utgjøre krigsforbrytelser. De som har søkt beskyttelse utenfor Ukraina, er også utsatt og må beskyttes mot vold og overgrep, inkludert menneskehandel.