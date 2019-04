På vei til høytidsmesse i Nidarosdomen påskemorgen sier biskop preses Helga Haugland Byfuglien at terrorangrepene mot kirker og hoteller på Sri Lanka er «ufattelige og grusomme».

– At det skjer nettopp i dag forsterker inntrykkene som går rett i hjertet på mange av oss. I påsken, hvor vi feirer Jesu oppstandelse, håpet og livet, utøves slike dødens gjerninger, sier hun.

Biskopen legger til:

– Dette kaster en skygge over det som skal være en festdag over hele jorden.

– Hvordan vil dette prege dagens gudstjenester?

– Vi vil be for ofrene og det singalesiske folket, om styrke til ikke å hate, men å stå sammen og trøste hverandre.

Fordømmer angrepene

Så langt er over 150 mennesker bekreftet omkommet i en serie angrep flere steder på øya.

Statsminister Erna Solberg fordømmer angrepene. Hun skriver på Twitter:

«Jeg fordømmer på det sterkeste de meningsløse og grusomme angrepene mot kirker og hoteller på Sri Lanka denne påskemorgen. Mine tanker er med ofrene og deres familier.»

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide skriver på Twitter:

Buddhisme er den største religionen på Sri Lanka. Kristendom og islam er minoriteter med henholdsvis 6 og 10 prosent oppslutning blant landets 21 millioner innbyggere.

Sri Lankas president Maithripala Sirisena ber folk om å beholde roen og bistå myndighetene. Landets statsminister Ranil Wickremesinghe fordømmer det han kaller «feige» angrep.

EKSPLOSJON: Shangri-La Hotel i Colombo er et av de tre hotellene som ble angrepet. Foto: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Internasjonal fordømmelse

Storbritannias statsminister Theresa May fordømmer også angrepene som fant sted søndag i den tidligere britiske kolonien.

– Voldshandlingene mot kirker og hoteller på Sri Lanka er virkelig avskyelig, og mine tanker går til alle som er berørt på dette tragiske tidspunktet. Vi må stå samlet og forsikre oss om at ingen noen gang skal måtte praktisere sin tro under frykt, skriver May på Twitter.

– Terrorisme, religiøst hat og intoleranse kan ikke tillates å vinne, sier Tysklands regjeringssjef Angela Merkel.

Indias statsminister Narendra Modi fordømmer angrepene i nabolandet på det sterkeste.

– Det finnes ikke noe sted for denne type barbarisme i vår region, skriver han på Twitter.

Også Afghanistan og Pakistan var raskt ute med å fordømme angrepene.

– Å ramme mennesker i bønn er grusomt, sier Afghanistans president Ashraf Ghani, som sender sine kondolanser.

Pakistan bisto i sin tid Sri Lanka med å trene opp landets hærsjefer under borgerkrigen mot LTTE, de såkalte Tamiltigrene.