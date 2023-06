– Dette er et væpnet opprør og vi er i tett kontakt med våre utenriksstasjoner i Russland. Vi har lenge snakket om at krigen i Ukraina kan føre til raske endringer og ustabilitet i Russland. Tidspunktet var uventet, men at noe slikt kunne skje er ikke overraskende, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt på en pressekonferanse i kveld.

Hendelsene i Russland påvirker ikke Norges støtte til Ukraina, konstaterer hun.

– Det er ingenting som tyder på at trusselen mot Ukraina er mindre nå. De vil fortsett ha behov for stor støtte. Russland startet krigen i Ukraina og kan når som helst velge å avslutte den, sier Huitfeldt.

Har ikke hørt fra nordmenn i Russland

Det er registrert litt over 100 norske borgere som befinner seg i Russland denne og neste uke. Siden registreringen er frivillig, kan tallet være noe høyere.

– Siden registreringen er frivillig, kan tallet være noe høyere. Vi har så langt ikke fått henvendelser fra norske borgere som ønsker bistand. Vi oppfordrer fortsatt norske borgere til å registrere seg. Vi fraråder alle reiser til Russland. Norske borgere i Russland oppfordres til å holde seg i ro og følge oppfordringene fra myndighetene, sier utenriksministeren.

På spørsmål om hvordan Norge vil se på en situasjon der Wagner-gruppen gjennomfører et kupp i Russland, svarer hun følgende:

– Det blir å spekulere på en utvikling. Vi ser dette er et væpnet opprør, så vil ikke jeg spekulere i hva som kommer senere.

Ingen endringer ved den norske grensen

Om hvorvidt beredskapen skal oppjusteres ved den norske grensen til Russland, sier hun:

– Det er noe justisministeren følger tett og det er planer som kan iverksettes, men det er foreløpig ingen endringer ved den norske grensen.

– Er atomtrusselen økt mot Norge?

– Jeg kan ikke se at det har vært store endringer i dette, sier Huitfeldt.

– Håper Norge og Nato at Wagner-gruppen vinner frem?

– Jeg mener det vil være galt av meg å uttale meg om situasjonen slik du stiller meg i denne situasjonen. Så må vi fortsette å støtte Ukraina, for det er ingenting som tyder på at Russland trekker seg ut av Ukraina, sier utenriksministeren.

Lørdag ettermiddag bekrefter guvernøren i den russiske byen Lipetsk, Igor Artamono, at Wagner-styrker kjører gjennom fylket, i retning Moskva.

– Wagner-styrkene har kommet til fylket sør for Moskva, melder han på Telegram, men kan ikke spesifisere hvor i fylket de er observert.

Folk blir bedt om å holde seg hjemme, og ikke kjøre på motorvei M4 med mindre det er helt nødvendig. Det er langs denne veien at Wager-gruppen kjører, en vei som går til Moskva.

I Moskva ber borgermesteren folk om å ikke bevege seg rundt om i byen, skriver Reuters.

– Situasjonen er vanskelig, og det er erklært et antiterrorregime i den russiske hovedstaden, sier borgermester Sergej Sobjanin.

Han erklærte samtidig at mandag blir en arbeidsfri dag i Mosvka. Guvernøren i Mosvka har også avlyst alle store utendørsarrengement i Mosvka frem til første juli.

De kommer fra den russiske byen Voronezj, som grenser til Ukraina. Der tok Wagner-gruppen kontroll over militære anlegg. Ifølge guvernøren i Voronezj, gjennomfører det russiske forsvaret operasjoner mot Wagner-soldatene i området, melder nyhetsbyrået Reuters.

Seks timer til Moskva

Rostov-na-Donu var den første russiske byen Wagner-gruppen inntok i dag tidlig. Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin sa at dersom ikke Russlands forsvarssjef og forsvarsminister kom til byen, vil de reise mot Moskva.

En ung lokal mann poserer med Wagner-soldater i Rostov-na-Donu. Foto: AFP

Det er dit de nå er på vei.

Ifølge Google Maps er det satt opp flere veisperringer på motorvei M4, og reiseruten er estimert til nærmere seks timer med normal kjørehastighet.

Leiesoldatene i Wagner-gruppen har fått lovnader om amnesti dersom de legger ned våpnene, men de må i så fall gjøre det raskt, melder nyhetsbyrået Tass.

Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin har sagt at målet med opprøret er å velte den militære ledelsen i Russland, og at de 25.000 soldatene hans er klare til å dø for det.

Det er usikkert hvor mange soldater Prigozjin faktisk har til rådighet.

