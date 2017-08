– Viser at trusselen mot USA ikke er en bløff

Raketten Nord-Korea skjøt opp mandag kveld fløy over Japan og landet i Stillehavet 2700 kilometer unna.

Konstantin Kosatsjev, som leder utenrikskomiteen i overhuset i det russiske parlamentet, mener Nord-Korea har forsøkt å bevise at de kan angripe det amerikanske territoriet Guam i Stillehavet.

Konstantin Kosatsjev mener resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd har gjort situasjonen mer fastlåst. Foto: Vincent Kessler / Reuters

Øya ligger 3500 kilometer unna Nord-Korea, og truslene om å angripe den førte til en hissig ordkrig med president Donald Trump for noen uker siden.

– Pyongyang har dessverre demonstrert at truslene mot den amerikanske basen på Guam ikke var en bløff, sier Kosatsjev ifølge Reuters.

Han mener den siste resolusjonen fra FNs sikkerhetsråd ikke har oppnådd det den skulle, og at den heller har ført til en mer fastlåst situasjon.

– Vi ser en tendens til eskalering, og vi er ekstremt bekymret over den generelle utviklingen, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Rijabkov.

Testet rekkevidden

Dersom Nord-Korea sender en rakett mot Guam, må den passere over Japan først.

Den Tokyo-baserte forsvarsanalytikeren Lance Gatling sier til Telegraph at Nord-Korea aldri ville turt å prøveskyte raketter i retning Kina eller Russland, og at den dermed måtte gå mot Japan.

– Det er selvfølgelig en uhøflig ting å gjøre mot en nabo, men de bestemte seg tydeligvis for å gjennomføre det likevel, fordi de ikke hadde noe annet valg hvis de skulle teste rekkevidden, sier han.

Forrige gang en nordkoreansk rakett passerte over japansk luftrom var i 2009. Da hevdet nordkoreanske myndigheter at det var en satellitt, men USA, Sør-Korea og Japan mente det var snakk om en prøveoppskyting av et såkalt interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

Da Nord-Korea åpenlyst testet slike missiler i sommer, kalte Kim Jong-un det «en gave til amerikanske drittsekker».

Kim Jong-un avbildet på et militærakademi før sommeren. Nord-Korea har fortsatt prøveoppskytingene til tross for fordømmelser og sanksjoner fra resten av verden. Foto: Str / AFP

– En skandaløs handling

Japan har truet med å skyte ned alle nordkoreanske raketter som nærmer seg, men gjorde ingenting da rakettene fløy over den nordlige delen av landet natt til tirsdag.

Ifølge forsvarsminister Istunori Onodera var det ingen fare for at de skulle treffe Japan, men millioner av innbyggere ble likevel varslet med en tekstmelding som ba dem om å søke dekning.

Statsminister Shinzo Abe kaller oppskytingen «en skandaløs handling», og har bedt FN om å innkalle til et hastemøte. EU, Storbritannia, Frankrike og Norge har fordømt oppskytingen.

Abe opplyser at han har snakket med Donald Trump, som forsikret ham om at USA støtter Japan «hundre prosent».

Antiluftskyts utenfor det japanske forsvarsdepartementet i Tokyo. Foto: Toru Yamanaka / AFP

Trump: Holder alle muligheter åpne

Trump sier i en uttalelse tirsdag formiddag at han holder alle muligheter åpne.

– Verden har mottatt Nord-Koreas siste beskjed klart og tydelig: Dette regimet har signalisert sin forakt for sine naboer, alle medlemmer av FN og minste standard for akseptabel internasjonal oppførsel, sier Trump.

Nord-Korea svarer i kjent stil med å anklage USA for å ha provosert dem.

Landets ambassadør til FN, Han Tae Song, sier ifølge Reuters at USA presser situasjonen mot et «ekstremt eksplosivt nivå».

– USA har åpent vist sine fiendtlige hensikter ved å gjennomføre aggressive, felles militærøvelser til tross for gjentatte advarsler. Mitt land har alle grunner til å svare med tøffe mottiltak for å utøve vår rett til selvforsvar. USA vil bære det hele og fulle ansvaret for de katastrofale følgene det får, sier Han.