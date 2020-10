– Visepresidenten visste hvor farlig viruset var og dekket det til

Smittevern sto sterkt under denne debatten. Publikum måtte ha på maske og mellom debattantene var det to store pleksiglass.

Blant temaene var økonomi, klimaendringer, høyesterett og Black Lives Matter. Det første temaet var håndteringen av koronapandemien.

Moderator var politisk journalist Susan Page. Først spør hun hva Harris ville gjort annerledes.

– Det amerikanske folket har opplevd den største fiaskoen gjort av en amerikansk president. Visepresidenten og presidenten visste hvor farlig viruset var og dekket det til. Donald Trump har fortsatt ingen plan for å bekjempe viruset. Det har Joe Biden, svarer Kamala Harris.

Planen innebærer smittesporing, testing og sørge for at en vaksine blir gratis for alle.

Page spør så Pence hvordan han kan forklare at USA har høyere dødstall enn de fleste land i verden.

– Nasjonen vår har vært gjennom en krevende tid og jeg vil at folket skal vite at presidenten har satt innbyggernes helse først. Han stoppet all reise fra Kina og ga oss verdifull tid for å forberede oss og som reddet hundretusener av liv, sier Pence.

Stoler på at folk følger smittevernregler

Debatten går videre til et av Donald Trumps store arrangementer i rosehagen, der mange var samlet uten å holde avstand eller bruke masker.

– Hvordan kan dere forvente at det amerikanske folket skal følge smittevernregler, når dere ikke gjør det? spør Page.

– Jeg har troen på det amerikanske folket og at de følger smittevernreglene og tar gode avgjørelser, svarer Pence.

Han mener at det er viktigere at folk har frihet til å velge selv, og kritiserer hvordan Joe Biden mener det bør innføres restriksjoner fra myndighetene.

Visepresidentens rolle

I november fyller Joe Biden 78 år og kan bli den eldste sittende presidenten. Donald Trump er 74 år gammel.

Page spør Harris og Pence om de har hatt samtaler om at de kanskje må ta over rollen som president.

At presidenten er smittet av korona gjør det enda mer aktuelt at visepresidenten må være klar for å overta ansvaret.

Ingen svarer direkte på spørsmålet. Pence snakker heller om vaksiner, og tar opp Bidens håndtering av svineinfluensa.

Harris svarer med å snakke om hennes karriere og alt hun har oppnådd.

Kamala Harris (55) var den første visepresidentkandidaten med minoritetsbakgrunn. Hun var den første kvinnelige statsadvokaten med minoritetsbakgrunn. Hun var USAs første amerikansk-indiske senator. Foto: Morry Gash / AP

Spørsmål rundt Trumps helse

Etter at Trump ble smittet av koronaviruset har det vært stor usikkerhet rundt helsen hans. Page spør om Pence og Harris mener folket fortjener å vite detaljer om presidentens helse.

– Vi er rørt av alle tilbakemeldingene presidenten har fått. Vi har vært åpen hele veien og det skal vi fortsette å være. Folket fortjener å vite hvordan det går med presidenten, sier Pence.

Harris mener også at folket fortjener å være informert om helsen til presidenten.

– Joe Biden har vært åpen om helse, og skatt, sier Harris.

Med det går hun over på avsløringene om Donald Trumps skattebetalinger. Harris stiller spørsmål ved om Trump kan ha egeninteresser med tanke på gjelden hans.

De siste fire årene har visepresident Mike Pence (61) blitt en av de viktigste personene i Det hvite hus. Han har vært en lojal støttespiller til president Trump, og leder arbeidsgruppen mot koronapandemien. Foto: Justin Sullivan / AP

Ønsker politireform

Det har vært mye uro i USA den siste tiden. Black Lives Matter har vokst fram som en bevegelse og krever like rettigheter for alle.

Demonstrasjonene blusset opp etter blant annet drapet på Breonna Taylor. Hun ble skutt og drept av politiet under en husransakelse.

– Ble saken til Breonna Taylor behandlet rettferdig i rettssystemet?

– Jeg tror ikke det, sier Harris.

Hun var selv med på protestene som hun understreker er fredelige.

– Vi trenger en politireform. Derfor vil Joe Biden og jeg forby politi å bruke kvelertak. Vi skal også kreve et registrert over politi som bryter loven, sier Harris.

Pence er uenig i at politiet krever en reform, heller forsvarer han politiet.

– Jeg stoler på vårt rettssystem. Det er ingen unnskyldning for hva som skjedde med George Floyd. Men det heller ingen unnskyldning for voldelige opptøyer, sier Pence.

Han er heller ikke enig i det han mener er antagelser, om at det finnes systemisk rasisme i Amerika.

– Det er en stor fornærmelse mot dem som tjener i rettshåndhevelse, sier Pence.

Ny høyesterettsdommer

Etter at høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg gikk bort, har Trump nominert den konservative dommeren Amy Barret.

Hvis hun får en plass i høyesterett kan retten til abort stå i fare. Page spør om Pence ønsker at abort skal forbys.

– Jeg er for liv og unnskylder meg ikke for det, sier Pence, men svarer ikke direkte på spørsmålet.

Harris sier at hun alltid vil kjempe for at kvinner skal bestemme over egen kropp.

Fredelig maktovertagelse

Hvis Donald Trump taper valget er det usikker om at han vil godta det. Han vil heller ikke svare på om han lover en fredelig maktovertagelse.

Kamala Harris ber velgerne om å stemme, og lover at Biden skal kjempe for demokratiet, på spørsmål om hvordan de vil håndtere en slik situasjon.

Pence tror ikke dette blir et tema, fordi han er helt sikker på at Trump kommer til å vinne.