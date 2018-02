– Ville gått inn selv uten våpen

Presidenten møtte i dag landets delstatsguvernører i Det hvite hus, og han hadde på forhånd varslet at skoleskytingen ville stå på agendaen på det årlige møtet.

Trumps kommentar viser til at politimannen som kom først til Marjory Stoneman Douglas High School da en tidligere elev skjøt rundt seg, valgte ikke å gå inn i skolebygningen selv om han var bevæpnet. 17 elever og lærere ble drept i skoleskytingen.

Trump gjentok kritikken

Presidenten sa for noen dager siden at politimannen enten var feig eller lammet av skrekk. Han navngav politimannen, som han mente gjorde en dårlig jobb.

Ifølge sheriffen i Broward County, hvor Marjory Stoneman Douglas High School ligger, viser videoopptak at en av hans menn ankom vestsiden av bygning nummer 12 og stasjonerte seg utenfor, men aldri gikk inn. Dette til tross for at politimannen visste at det ble skutt inne i bygningen og lærere og elever trengte hjelp.

Sheriffen har kommet med sterk kritikk av handlemåten til sin underordnede, som har trukket seg fra stillingen sin. Vedkommende sendte i dag ut en uttalelse hvor det heter at «han ut fra lyden trodde skytingen kom fra utsiden av bygningen». Han mener han kun fulgte prosedyrene.

Presidenten gjentok uansett kritikken og mente «politimannen ikke akkurat hadde gjort seg fortjent til en æresmedalje».

– Jeg tror virkelig at jeg hadde gått inn, selv om jeg ikke var utstyrt med våpen. Det tror jeg også de fleste i dette rommet hadde gjort, selv om man aldri vet før man blir satt på prøve, sa Trump til guvernørene ifølge nyhetsbyrået AP.

Trump sa videre at «selv om USA fortsatt er i sorg etter hva som hendte siste uke, hvor så mange dyrebare og unge uskyldige liv gikk tapt, må det nå diskuteres og iverksettes tiltak som bedrer sikkerheten på skolene og hindrer ulovlig bruk av skytevåpen».

Det har den siste uken vært et enormt press mot både presidenten, delstatspolitikere og kongresspolitikere, med krav om at noe nå må gjøres med de liberale, amerikanske våpenlovene.

– Sorgen må brukes til handling. Vi er nødt til å handle, sa presidenten i dag og bad om innspill fra guvernørene.

39 av landets delstatsguvernører deltok på møtet i Det hvite hus, hvor økonomi egentlig skulle være tema. Foto: Mandel Ngan / AFP

Møte med NRA

Presidenten selv har de siste dagene blant annet foreslått å øke aldersgrensen for å kjøpe automatvåpen til 21 år, tatt til orde for å bevæpne lærere og gjenåpne mentalsykehus. Det er usikkert om han får med seg sine republikanske partifeller i Kongressen på dette.

Trump informerte guvernørene om at han i helgen hadde hatt et møte med to av lederne for National Rifle Association (NRA), som regnes som den sterkeste aktøren i våpenlobbyen i USA.

Ifølge presidenten ønsker NRA å bidra til å gjøre noe med situasjonen.

– Ikke bekymre dere for NRA, for de er på vår side, sa Trump, som under valgkampen mottok millioner av dollar i støtte fra NRA.

– Ingen er større tilhenger av det andre grunnlovstillegget enn meg (om amerikanernes rett til å bære våpen red.anm.), men vi trenger å forbedre bakgrunnssjekkene og å hindre mentalt syke får kjøpe våpen.

Han sa også at tilgangen på behandlingsplasser innen psykiatrien over hele USA må økes og myndighetene må bli bedre til å følge opp tips om personer som er uegnet til håndtere våpen.

Det har i ettertid kommet frem at ulike myndighetsinstanser, inkludert FBI, mottok bekymringsmeldinger om Nikolas Cruz (19), som er siktet for drapene.

Vil ikke bevæpne lærere

NRA skal ifølge nyhetsbyrået AP være imot økt aldersgrense for kjøp av automatvåpen, men for bevæpning av lærere.

Washington-guvernør Jay Inslee sa at lærerne i hans stat ikke vil utstyres med våpen.

Mens Florida-guvernør Rick Scott uttrykte at han sammen med delstatsforsamlingen vil heve aldersgrensen for kjøp av våpen fra 18 til 21, med enkelte unntak.