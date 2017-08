– Vil komme like mye nedbør som det gjør i Oslo i løpet av ett år

Orkanen Harvey nærmer seg kysten av Texas og den ventes ifølge meteorologene å nå land mellom Port O'Connor og Matagorda Bay i løpet av fredag.

Med orkanen vil det komme kraftig nedbør, og ifølge statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl, kan vannmengden komme over en meter på noen dager.

– Nedbøren Oslo får i gjennomsnitt i løpet av et helt år, er nedbøren som kan komme i løpet av orkanen, sier Løvdahl.

Det nasjonale orkansenteret beskriver orkanen som en svært kraftig orkan som kan nå kategori 3, noe som gjør den til den kraftigste orkanen som treffer USA siden Wilma i oktober 2005.

Løvdahl forklarer videre at månedsrekorden med nedbør i Norge ligger på 1190 millimeter, mens orkanen Harvey kan få en nedbør på omtrent det samme i løpet av noen dager.

Store ødeleggelser

Meteorologer frykter orkanen kan feie over land i tre dager før den roer seg. Og de advarer mot flom og store ødeleggelser.

– Det vil bli enorme materielle ødeleggelser og liv vil sannsynligvis gå tapt, uansett hvor mye man prøver å forhindre det, sier han.

Løvdahl forteller videre at orkanen ligger under kategori 2 for øyeblikket, men at den trolig vil komme opp til kategori 3 like før den kommer i land.

– En kategori 2 vil si at vindhastigheten er opp mot 180 km/t, mens med kategori 3 vil vindhastigheten gå opp til 200 km/t. Med dette vil det komme mye mer nedbør og større ødeleggelser, sier han.

Masseevakuering

Motorveiene i Texas var torsdag kveld fylt med biler som var på vei ut av delstaten.

Fire av fylkene i delstaten beordret alle beboere til å evakuere og advarte alle som ble igjen om at de ikke er garantert redning.

Torsdag ble det målt vindkast opp mot 36 meter per sekund, noe som ifølge det nasjonale orkansenteret vil øke helt frem til den treffer land.

– Vi venter at orkanen vil tilta i styrke helt fram til den treffer land, sier talsperson Dennis Feltgen ved det nasjonale orkansenteret.

President Donald Trump kom i går med en oppfordring til det amerikanske folk på Twitter, hvor han ber folk forberede seg på det som kommer.