– Vil be om ytterligere utsettelse av Marokko-rettssaken

I dag klokken 14 norsk tid er det ventet at rettssaken mot de 24 tiltalte skal begynne i byen Salé i Marokko.

Den norske 28-åringen Maren Ueland og den danske 24-åringen Louisa Vesterager Jespersen ble brutalt drept da de forsøkte å ta seg til Nord-Afrikas høyeste punkt, Jbel Toubkal i Marokko, den 17. desember i fjor.

Jobber med erstatningskrav

Rettssaken skulle opprinnelig ha startet 2. mai, men ble utsatt i to uker på grunn av mangel på forsvarere.

KRAV OM UTSETTELSE: Forsvarer Hafida Bakhsaoui sier hun har fått informasjon om at bistandsadvokatene vil kreve en ny utsettelse av rettssaken. Foto: NRK

Etter det NRK får opplyst vil bistandsadvokatene til de skandinaviske kvinnene i dag forsøke å få dommeren til å utsette saken med ytterligere to uker.

– Bistandsadvokatene vil be om at saken utsettes for å få nok tid til å forberede erstatningskravet, sier advokat Hafida Maksaou som er forsvarer for de fire hovedmennene.

– Det vil nok bli en del diskusjon rundt dette når rettsdagen starter, men jeg ser ingen grunn til at det er rom for ytterligere forsinkelser, sier hun.

Bistandsadvokat for Maren Uelands etterlatte, Ragnar Falck Paulsen, sier til NRK at han ikke er kjent med opplysningene om at det kan bli en ytterligere utsettelse.

I tillegg er det ventet at én av forsvarerne til de 24 tiltalte vil be om utsettelse for å få tid til å sette seg godt inn i saken.

Planla flere angrep

Ifølge tiltalen hadde de hovedmistenkte, som antas å ha vært inspirert av IS selv om politiets etterforskning ikke har funnet noen direkte kobling til islamistgruppa, tatt seg til fjellområdet noen mil utenfor Marrakech for å drepe turister.

De hovedmistenkte har ifølge avisen selv forklart i avhør at de valgte bort en rekke turister fordi de var i følge med guider eller lokale innbyggere.

Da de fant Ueland og Jespersen ved foten av Toubkal skal to av de drapstiltalte ha utført drapene, mens den tredje filmet den mye omtalte drapsvideoen.

Politidokumenter NRK har fått tilgang til, viser at mennene hadde planer om flere andre terrorangrep i og rundt hovedstaden Marrakech.

De skal ha lagt planer om å samle inn 20.000 dihram (rundt 18.000 NOK) for å kjøpe inn våpen, tåregass og bombeingredienser. De skulle også kjøpe oransje fangedrakter som de skulle ikle sine ofre.

Én av de tiltalte skal ha funnet instruksjonsvideoer og bombeoppskrifter på et IS-nettsted, men skal ikke ha lykkes å fremstille en fungerende bombe.

Ifølge tiltalen skal terroristene ha planlagt å angripe sikkerhetsstyrker og vestlige turister i Marrakech og utføre et bombeangrep mot en gravlund