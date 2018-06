– Vi må ta barna bort

Det var i en tale til The National Federation of Independent Businesses at presidenten kom med uttalelsen.

Det skriver CNN.

Donald Trump mener dette er en forsvarlig metode for å bekjempe den ulovlige innvandringsstrømmen fra Latin-Amerika og inn til USA.

– Når du rettsforfølger foreldrene for å komme ulovlig – noe som bør gjøres – må du ta barna bort, sa Trump i talen.

Han forklarte også at han ønsker å endre praksis fordi USA vil ha bedre kontroll.

– Vi ønsker ikke at folk skal komme strømme ukontrollert inn i vårt land. Vi vil at de skal komme inn gjennom en ordentlig prosessen og behandles i rettssystemet, sa Trump i sin tale.

Etter talen på 75-årsmarkeringen får flagget en klem. Du trenger javascript for å se video. Etter talen på 75-årsmarkeringen får flagget en klem.

Her er bildene som har skapt sterke reaksjoner Du trenger javascript for å se video.

Donald Trump fortsatte også sine angrep på demokratiske politikere. Trump hevder Demokratene har som mål at ulovlige innvandrere skal strømme inn og "infisere" USA.

Angrepet på det amerikanske opposisjonspartiet kom på Twitter tirsdag.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

– Demokratene er problemet. De bryr seg ikke om kriminalitet og ønsker at ulovlige innvandrere, uansett hvor ille de måtte være, strømmer inn og infiserer landet vårt, slik som MS-13.

MS-13 er en internasjonal kriminell gruppe som opererer både i USA og flere land i Mellom-Amerika.

Vil ha innvandrerne som demokratiske velgere

Donald Trump antyder også at Demokratene vil slippe ulovlige velgere inn i USA for å få dem som velgere.

President Donald Trump rette voldsomme beskyldninger mot Demokratene og anklager sine motstandere for å tillate ulovlig innvandring for å få flere velgere. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

I Twitter-meldingen brukte Trump ordet "infest", som på engelsk vanligvis brukes som skadedyr.

Trump-regjeringen har den siste tiden fått massiv kritikk for å skille ulovlige innvandrere fra sine barn. Mens de voksne migrantene blir satt i varetekt, blir barna plassert i egne interneringssentre.

Mexico hardt ut mot USAs praksis

Mexico kritiserer USA for å skille barn fra foreldrene på grensen og plassere dem i interneringsleirer.

Mexicanske myndigheter kaller president Donald Trumps politikk

umenneskelig.

– Jeg vil på vegne av mexicanske myndigheter og det mexicanske

folket uttrykke en kategorisk og kraftig fordømmelse av denne

grusomme og umenneskelige politikken, sier utenriksminister Luis

Videgaray.

Mexicos utenriksminister Luis Videgaray retter hard kritikk mot Donald Trump og amerikanske myndigheter. Foto: GUSTAVO GRAF / Reuters

Trump-regjeringens praksis med å ta barna fra foreldre som anklages for å ha tatt seg ulovlig over grensa fra Mexico, har ført til reaksjoner.

2.300 barn, over 100 av dem under fire år gamle, er siden april plassert i interneringsleirer som følge av den såkalte nulltoleransepolitikken.

Mandag rykket fire tidligere amerikanske førstedamer ut med skarp kritikk av politikken.

Flertallet av barna som er skilt fra foreldrene, kommer fra Guatemala, El Salvador og Honduras.

LES OGSÅ: Barn på flukt blir politiske gisler

LES OGSÅ: USA: Hjerteskjærende lydopptak skjerper konflikten om innvandrerbarna