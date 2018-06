Det ikke bare amerikanerne som merker at det er kommet en annerledes president i Det hvite hus.

Også USAs allierte må prøve nye veier, etter at den tidligere forretningsmannen, kjendisen og reality-TV-programlederen inntok Det hvite hus og Det ovale kontor med en stil få før ham har hatt.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide legger ikke skjul på at det av og til kan være utfordrende, når man ikke vet eller forstår hva det neste trekket til en av våre nærmeste allierte – USAs president – er.

Usikkerheten rundt Trump Du trenger javascript for å se video.

Makten har flyttet på seg

– I det tosidige forholdet mellom USA og Norge opplever jeg få endringer, i motsetning til hva en kanskje kan tro når man ser på nyhetene. Vi har et nært og tett samarbeid, både om forsvar, sikkerhet, industri og andre ting.

– Men det er ingen tvil om at det er kommet inn mer uforutsigbarhet. Det er vanskeligere enn før å tolke signaler og lese hva som kommer, sier Eriksen Søreide.

– Flere av beslutningene har flyttet seg til Det hvite hus, og det må vi forholde oss til. Vi har derfor flyttet mer av vårt arbeide inn mot Det hvite hus, fortsetter hun.

Hun peker på at uansett hvem som er president i USA, så har de ulike måter å håndtere beslutningsprosesser på.

– Noen delegerer mye til utenriksministre og forsvarsministre, andre har hatt mer av makten selv, slik som Trump nå har, sier utenriksministeren i et spesialintervju med Urix.

ENDRET VERDENSORDEN: Se hele intervjuet med utenriksminister Ine Eriksen Søreide her. Du trenger javascript for å se video. ENDRET VERDENSORDEN: Se hele intervjuet med utenriksminister Ine Eriksen Søreide her.

Bruker alt Norge har av amerikanske kontakter

Ine Eriksen Søreide roser den norske ambassaden i Washington for at de gjennom en årrekke har skaffet seg et godt kontaktnett. Et kontaktnett som nå brukes for alt det er verdt. Det samme med norske politikeres personlige kontakter, inkludert hennes egne fra tiden som forsvarsminister.

– Det viktige er å ha så mange inntak som mulig og så mange gode kontaktpunkter som mulig. Vi må jobbe litt utradisjonelt, ut ifra at Det hvite hus er blitt stadig viktigere i beslutningsprosessen.

– Det var derfor det var viktig at statsministeren fikk et møte med president Trump så tidlig som hun gjorde, hvor det ble diskuterte en rekke temaer av felles interesse for USA og Norge, i tillegg til internasjonale spørsmål.

En følelse av usikkerhet råder

Den norske utenriksministeren forstår at mange kan føle en viss usikkerhet i forhold til alt som skjer i verden.

– Det er store sikkerhetspolitiske endringer og det er endringer i den regelbaserte verdensorden, der vi som en liten nasjon har samme kjøreregler som de store. Det er store skifter i maktbalanser og i økonomien, og vi kan ikke lenger kan navigere etter de konstantene vi har vært vant til navigere etter, sier Eriksen Søreide.

Hun vil ikke si at verden er mer uttrygg, men forstår at noen kan opplevde det slik.

– Det er såpass mange faktorer med i bildet, som aldri har vært der før på samme måte, og dette kommer samtidig med andre store skift. Det gjør at det føles mer utrygt, og jeg forstår at nyheter fra mange deler av verden kan virke ganske skremmende.

Uforutsigbarhet tipper begge veier

– Tidligere var det Russland som ble regnet som den ustabile spilleren på den internasjonale scenen, har USA overtatt rollen som den ustabile?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er fortsatt veldig mye forutsigbart i det USA gjør. Jeg pleier innimellom å si at vi må se på hva amerikanerne gjør og ikke bare på Twitter-feeden til presidenten, sier Eriksen Søreide og ler.

Hun betegner forsvarssamarbeidet med USA som bunnsolid og uendret.

– Samtidig er det en del av strategien til Trump å være uforutsigbar. Det skaper noen åpenbare utfordringer for hans nærmeste allierte. Det kan være vanskelig å lese landskapet.

– Vi kan oppleve at deler av denne strategien gir resultater, det kan skape en dynamikk at det er mye frem og tilbake, enten det er toppmøter eller avtaler. Men det kan også gå motsatt vei, sier Eriksen Søreide.

Hennes bekymring knytter seg særlig til de store internasjonale avtalene som USA har trukket seg ut av, blant annet Parisavtalen som omhandler klima og ikke minst Iran-avtalen.

Ingen klok politikk

Utenriksministeren peker på at USAs vraking av Iran-avtalen kan skape ustabilitet og uro i Midtøsten, og kan ende som en global sikkerhetstrussel hvis også Iran trekker seg fra avtalen og i stedet går tilbake til sitt atomprogram, slik landets øverste leder truer med.

– Jeg mener det var en uklok beslutning av USA å trekke seg avtalen. Avtalen er ikke perfekt, men den er veldig mye bedre enn alternativet og har fungert etter hensikten, sier Eriksen Søreide.

– Er det en farlig politikk som nå føres av USA?

– Det er i hvert fall ikke en klok politikk, mener den norske utenriksministeren.

Ved siden av Iran-beslutningen trekker hun også frem flyttingen av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Med flyttingen samt anerkjennelsen av Jerusalem som Israels hovedstad, brøt amerikanerne en flere tiår lang internasjonal samstemmighet.

Søreide mener den amerikanske Midtøsten-politikken har fått en tydelig vridning som har skapt uro i regionen, en region som er og har vært preget av store motsetninger og store konflikter – og med stort potensial for eskalering.

– I det bildet bør man heller gjennomføre den politikken som bidrar til å dempe spenningene, snarere enn å øke dem, sier Eriksen Søreide.