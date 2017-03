– Vi har stanset den gale typen populisme

På en valgvake i Haag i kveld talte Rutte til tilhengerne sine.

– Nederland har sagt «Hei, stopp!» til den gale typen populisme, sa Rutter etter at valgdagsmålinger viser at han ligger an til å slå den høyrepopulistiske Geert Wilders Frihetsparti (PVV).

Rutte konstaterer at hans parti VVD ser ut til å bli størst og at han kan ta fatt på sin tredje periode som statsminister.

Han fortalte at han allerede hadde snakket med flere europeiske ledere på telefon.

Etter at 10 prosent av stemmene var talt opp, leder Rutte klart.

Valgdeltakelsen skal ha vært så høy som 82 prosent. skriver AP.

Må skaffe 75 seter

De siste valgdagsmålingene gir Rutte kontroll over 31 av setene i parlamentet. Det EU-vennlige sentrumspartiet D66, Kristendemokratene og Wilders PVV ligger alle an til å få 19 seter hver.

Rutte har kategorisk avvist at det er aktuelt å samarbeide med Wilders. Dermed starter jakten på samarbeidspartnere for å kunne oppnå de 75 setene som er nødvendig for å kunne styre landet.

Dermed kan de ta uker og måneder før en ny regjering er på plass.

– Tyrkia-konflikten hjalp

Forsker Pieter de Wilde ved NTNU sier til NTB at det sannsynligvis er de siste dagenes ordkrig med Tyrkia som har gitt Rutter drahjelp.

Tyrkiske parlamentarikere har blitt nektet å drive valgkamp for president Erdogan på nederlandsk jord, og den tyrkiske statsministeren har skjelt ut nederlandske myndigheter uten at de har vist tegn til å gi etter.

– Rutte profitterte på konflikten fordi han fikk vist seg fram som en statsminister som kunne forsvare landet mot utenlandsk aggresjon. Det slo an hos velgerne, sier de Wilde til NTB.

de Wilde, som selv er fra Nederland, tror det mest sannsynlige utfallet blir en koalisjon mellom VVD, Kristendemokratene, D66 og det grønne partiet GroenLinks.

Europeiske ledere gratulerer

Før de offisielle resultatene foreligger, har flere europeiske politikere gratulert Rutte med seieren.

– Jean-Claude Juncker Jeg har snakket med Mark Rutte og gratulert ham med en klar seier. En stemme for Europa, en stemme mot ekstremistene, twitrer en talsperson for EU-kommisjonens leder.

– Gratulerer med et flott resultat, Nederland, skriver lederen for den tyske forbundskansleren Angela Merkels kontor på Twitter.