– Vi er ikke spesielt glade i dag, sa Litauens president Dalia Grybauskaitė i det hun var på vei inn til møterommet hvor 27 av EUs medlemsland skal godkjenne skilsmissepapirene fra det 28.

Ikke mye skiller stemningen i EU-hovedkvarteret i Brussel fra en privat skilsmisse.

Stats- og regjeringssjefene er preget av alvoret, det er noe forretningsmessig over regien på toppmøtet.

– Ingen er vinnere her i dag. Alle taper. Gitt at Storbritannia ønsker å forlate EU, men samtidig være nært knyttet til det indre markedet, er dette en akseptabel avtale for begge parter, mente Nederlands statsminister Mark Rutte.

Det høres ut som noe enhver kunne sagt om et privat forhold hvor slutten av samlivet skal formaliseres.

Pressekonferanse med EUs president Donald Tusk og EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker er varslet kl. 12.

Lettelse over at samholdet holdt

Det kan likevel spores en viss lettelse og et snev av forventning, endelig kan EU fra sin side kvittere ut brexit og det er ikke på deres side det største skilsmissebråket er.

Utmeldelsen av ett av de største medlemslandene har likevel vært stor test for unionen.

Brexit er ikke noe resten av EU har ønsket seg. Samtidig er det en tydelig stolthet blant deltakerne over at de 27 landene har klart å stå sammen i forhandlingene med Storbritannia.

Budskapet om samhold er hva de to EU-presidentene Jean-Claude Juncker og Donald Tusk vil selge inn etter møtet, når EU-lederne har godkjent skilsmissepapirene. De vil si at det lover godt for utviklingen av EU.

De vil trolig også si at dette legger et sterkt grunnlag for forhandlingene om det fremtidige forholdet til britene. Dette er forhandlinger som starter på detaljnivå etter den 29. mars 2019, datoen når separasjonsperioden er over og Storbritannia formelt forlater EU.

Lang og detaljert avtale

Avtalen EU-landene skal godkjenne i dag er på 584 sider og fastsetter vilkårene for selve skilsmissen og den 19 måneder lange overgangsperioden.

– Forhandlerne har lagt ned mye arbeid, påpekte Frankrikes president Emmanuel Macron. Foto: Philip Lote / NRK

I tillegg er det ventet at stats- og regjeringssjefene vil gi sin velsignelse til en 36 siders lang politisk erklæring, som skal legges ved avtalen.

Den politiske erklæringen vil ikke være bindende, men skal stake ut kursen for forhandlingene om hvordan det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia skal se ut.

Britisk trøbbel i vente

– Vi har aldri forhandlet mot, vi har alltid forhandlet med britene. Nå må alle ta ansvar. Avtalen legger grunnlaget for et tett og nært forhold mellom Storbritannia og EU etter brexit, sa EUs sjefforhandler Michel Barnier – eller unionens skilsmisseadvokat om man vil.

Barnier ville ikke imidlertid svare på spørsmål om at avtalen kan bli avvist i det britiske parlamentet.

Leder av EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker er både en lettet og trist mann i dag. Foto: Philip Lote / NRK

– Dette er avtalen, understreket EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker på spørsmål om britene kan komme tilbake til EU hvis Underhuset stemmer ned avtalen.

Forutsetningen for en ordnet skilsmisse mellom Storbritannia og EU er at det britiske parlamentet også gir sin tilslutning til skilsmisse. Underhuset i parlamentet skal etter planen stemme over avtalen 10.–12. desember.

– Det ser vanskelig ut, medga den svenske statsministeren Stefan Löfven på spørsmål fra NRK.

For forholdene på britisk side er langt mer kaotisk enn det har vist seg å være hos de 27 EU-landene.

På De britiske øyer er det som kjent mange som overhodet ikke vil skille seg fra EU samtidig som det er dem som vil ut av EU-ekteskapet uten separasjonsperioden og uten en avtale.

Ingen vil bli overrasket om både Juncker og Tusk i dag kommer med hint om at hvis britene i desember forkaster avtalen EU tilbyr, er ingenting lettere eller bedre enn at britene blir i EU - og skilsmissen kanselleres fordi partene fant tilbake til hverandre.