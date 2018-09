– Vi er i orkanens øye, og venter på vindkast opptil 160 km/t

Orkanen Florence traff østkysten av USA fredag, og selv om ekstremværet er nedgradert til kategori 1-orkan, har den et enormt skadepotensial.

Fredag ettermiddag nådde orkanens øye Nord-Carolina, og kriseetaten FEMA advarer om kraftig regn, stormflo og flom. Vindstyrken er nå på 140 kilometer i timen.

Ved 21-tida norsk tid, bekreftet politiet at orkanen har krevd sine første dødsoffer: En mor og hennes spedbarn omkom da huset deres ble truffet av et tre i Wilmington i Nord-Karolina.

Over 2100 amerikanske flyavganger er kansellert, ifølge FlightAware.

– Vi venter på vindkast opp mot 160 km/t

Catherine Flake og kjæresten er forberedt på å måtte klare seg uten strøm i en ukes tid. Foto: Privat

– Vi er nå i orkanens øye, så vindene er ikke så ille som de har vært. Det har vært omfattende ødeleggelser i nabolaget. Heldigvis har ingen av trærne som har falt ned, falt på noen av husene, sier Catherine Flake.

Orkanen Florence har hatt sine første herjinger gjennom Wilmington, Nord-Carolina. Nå venter de på at vinden skal øke på. Du trenger javascript for å se video. Orkanen Florence har hatt sine første herjinger gjennom Wilmington, Nord-Carolina. Nå venter de på at vinden skal øke på.

På grunn av at været er litt roligere, har hun gått ut for å se hva værets herjinger har gjort med nabolaget. Trær ligger strødd, et tre har landet over veien, slik at de ikke kommer ut av området med bil.

– Vi venter at det snart blir verre her, med vindkast opp mot i 160 kilometer i timen, forteller Aasen.

Orkanen Florence sett fra verdensrommet Du trenger javascript for å se video.

Ikke så skremt av orkaner

– Jeg har levd her hele livet, bortsett fra fem år i Drammen, og jeg har aldri blitt evakuert på grunn av storm, sier Flake.

Myndighetene har rådet alle til å forlate området fordi det er fare for liv, men hun har altså valgt å bli. Flake er i barndomshjemmet sitt i Wilmington, sammen med kjæresten Jesse Bright.

PÅ RADAR: I midten av uværet ligger øyet. Det er rundt dette øyet de mest ødeleggende vindene er. Her viser bildet Wilmington inne i dette området. Foto: NOAA

– Jeg er ikke er så skremt av orkaner som mange andre, fordi jeg vokste opp med dem. Jeg har bunkret opp med mat, vann, lommelykter og batterier. Jeg er forberedt på å være uten strøm i en ukes tid, sier hun.

Hun forteller at evakueringen av Wilmington startet på mandag og at de fleste har dratt.

– Jeg har en håndfull venner som har blitt igjen, og vi er i konstant kontakt med hverandre, og vi har alle mistet strømmen nå, sier hun.

– I natt var det litt skummelt når huset laget masse rare lyder på grunn av den kraftige vinden, forteller Flake.

– Hele landet støtter oss

– Myndighetene har håndtert dette veldig bra, synes jeg. De har ordnet tilfluktssteder in Wilmington for folk og dyr, og de busser også folk til den vestlige delen av staten der de kan søke tilflukt, synes hun.

Hun forteller at de har fått beskjed om at de kun skal ringe 911 i virkelige nødssituasjoner, og de har fått et annet telefonnummer for å få forsyninger av vann og mat, og for å melde om skader.

– Hele landet gir oss støtte og det er veldig godt å kjenne denne støtten. Nasjonalgarden er utplassert her, og det kommer redningsfolk helt fra Missouri for å hjelpe, forteller hun.