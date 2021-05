Den palestinske medarbeideren i Norsk Folkehjelp bor i Gaza by og forteller at det har vært bombing store deler av natten. Familien fikk kun sove et par timer, så smalt det igjen. Like i nærheten.

– Vi ble vekket av at vi ristet, fordi de israelske luftangrepene traff veldig, veldig nær oss. Alt ristet, huset ristet. Jeg har en sønn på halvannet år som våknet, men han klarte ikke å gråte. Han forstod ikke hva som skjedde. Det var bare bombe, etter bombe, etter bombe, sier Osama Damo til NRK.

OSAMA DAMO: Bildet er tatt under hyggeligere omstendigheter, før bombingen av Gaza. Foto: Privat

Sivile i frykt i Gaza og i Israel

Meldinger om angrep, luftvernsirener og evakuering av sivile til tilfluktsrom flere steder preget natt til onsdag både på Gazastripen og i Israel.

Hamas og Islamsk hellig krig meldte natt til onsdag at over 300 raketter var blitt avfyrt mot mål i Israel som svar på et angrep mot Gaza.

Israelske myndigheter har sagt at de palestinske gruppene Hamas og Islamsk hellig krig vil måtte betale en høy pris for sine handlinger, og at angrepene mot mange mål på Gaza vil fortsette.

SØKTE TILFLUKT: Under rakettangrepet fra Gaza natt til onsdag søkte folk i den israelske byen Tel Aviv tilflukt i en kjeller. Foto: Gideon Markowicz / AFP

Kan ikke huske kraftigere bombing

Osama Damo anslår at den kraftige bombingen i natt skjedde rundt 300 meter fra familiens bolig, som ifølge ham ligger i et av de tryggeste områdene i Gaza. Han sier at han ikke tror angrepene var ment å ramme sivile.

– Vi forstår at angrepet skjedde mot sikkerhetsmål. Det var ikke rettet mot sivile bygninger, men problemet er at Gazastripen er svært tett befolket. Så all bombing vil ramme sivile, sier Damo.

Han har tidligere jobbet i flere krigsområder, men sier bombingen som vekket ham og familien etter klokken 5, lokal tid, er det verste han har opplevd.

– Det var antagelig det tyngste angrepet jeg har vært vitne til. Jeg har jobbet i Irak. Jeg har jobbet i Gaza før, under krigene i 2008 og 2009 og 2012. Jeg kan ikke huske noen tyngre angrep enn i natt, sier Damo.

ØDELAGTE HJEM: Mange bygninger ble totalskadet i Gaza BY, under under israelske luftangrep natt til onsdag. Foto: Mohammed Abed / AFP

Damo synes det er vanskelig å svare på hvor stor andel av palestinerne som støtter Hamas sine handlinger når de sender raketter mot Israel.

– Det jeg kan si er at det store flertallet er bare slitne og lei. Særlig de på Gazastripen er bare slitne. De ønsker å leve i fred og se barna vokse opp på en trygg måte, slik som alle andre familier i verden ønsker, sier Osama Damo.

