– Varebilen siktet mot der det var folk

Nordmannen var like ved varebilen da den meide ned mennesker i hovedgaten La Rambla i Barcelona i Spania.

– Vi hørte en motor som ruste. Så hørte vi folk som skreik. Vi kastet oss inn i en sidegate. Der slapp butikkeiere inn folk og tok ned gitteret, forteller Aage Gramstad til NRK.

Gramstad forteller at det virket som føreren prøvde å treffe flest mulig mennesker, og at bilen svingte etter folk i høy hastighet.

– Den svingte etter folk for å treffe dem. Den kjørte så fort som det var mulig å kjøre på strekningen, sier Gramstad.

Han er på ferie med sin kone og et annet ektepar i Barcelona og det var Stavanger Aftenblad som først snakket med Gramstad.

Kunne blitt truffet

Gramstad anslår at varebilen var rundt 10-20 meter fra der han sto.

– Jeg så folk som ble truffet. Når du visste at dette skjedde, så var det bare å komme seg unna i sikkerhet.

– Det var ikke tvil om at dette var en terrorhandling. Jeg tenkte at vi umiddelbart og reagerte instinktivt på at måtte komme oss i dekning. Vi sprintet ut inn i en sidegate. Butikkeiere sto og slapp oss inn i en butikk og fikk ned gitteret. Der ble vi stående. Det var en uhyggelig steming.

Barcelona - skadde på gata, dramatiske bilder Du trenger javascript for å se video.

– Folk rundt oss gråt og skrek

Den norske kameratgjengen som er på ferie i Barcelona, landet midt i dramatikken i dag og var kun tretti meter fra terroranslaget. – Det var skremmende og skummelt. Folk gråt rundt oss, sier Vetle Olafsen.

De skulle ha noen feriedager i Barcelona, men allerede da de tok taxi til Las Ramblas, skjønte de at noe alvorlig hadde skjedd

– Vi hørte skrik og rop og ved en politibil stod en mann med et stort sår i ansiktet. Det var en veldig kaotisk stemning, forteller de to kameratene.

– Vi var kanskje 30 til 40 meter unna det stedet der det hadde skjedd, sier Vetle Olafsen.

Kameratgjengen er nå på hotellet sitt. De forteller at alle stengte butikkene sine og de så knuste bord rundt seg. Det virket som om folk bare hadde løpt av gårde fra alt. De så også væpnet politi i gatene og politiet ba dem om å komme seg unna.