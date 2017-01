Putin sa dette da han tirsdag for første gang kommenterte påstandene om at Donald Trump møtte russiske prostituerte under et opphold i Moskva i 2013. Det skjedde under en pressekonferanse i forbindelse med besøket til Moldova nye president Igor Dodin i Moskva tirsdag.

Vladimir Putin avviser at russisk etterretning overvåket Donald Trump da han var i Moskva i 2013. Foto: DOMINICK REUTER / AFP

Ryktene ble framsatt i en privat etterretningsrapport med kompromitterende materiale om USA påtroppende president Donald Trump

Ifølge rapporten skal russiske myndigheter sitte på opplysninger om at Trump hadde prostituerte på hotellrommet sitt under et opphold i Moskva i 2013. Trump var den gangen i Moskva i egenskap av å være eier av skjønnhetskonkurransen Miss Universe.

– Ingen grunn til å overvåke en milliardær

– Donald Trump var en voksen mann, og i tillegg en mann som har brukt hele livet til å arrangere skjønnhetskonkurranser og der møtt de vakreste kvinner i verden, sa Putin. Han la til at Russland den gangen ikke så noe behov for å overvåke besøket til en milliardær i Moskva.

– Da Trump kom til Moskva var han ikke noen politisk figur. og vi visste ikke engang at han hadde politiske ambisjoner. Selvfølgelig overvåker ikke våre etterretningsorganisasjoner hver eneste amerikansk milliarder som kommer på besøk, sa Putin.

Han sa også at de som har fabrikkert denne type nyheter er verre en prostituerte og helt uten moralske grenser.

Det var etter et møte med Moldovas nye president Igor Dodon Vladimir Putin fleipet om Donald Trumps opphold i Moskva i 2013 Foto: Sergei Ilnitsky / AP

– Ikke nobelprisen til Trump

– Det spesielle er at slike metoder nå brukes mot en person som er valgt til president. Noe slik har ikke hendt før sa Putin, som mente at dette er et eksempel på en betydelige degenerering av den politiske elite i Vesten.

Han la til at han aldri har møtt Donald Trump. og at han derfor ikke han noen grunn for hverken å angripe eller forsvare ham.

– Vi kommer ikke engang til å be Nobelkomite til å gi han prisen i fysikk eller matematikk sa Putin, med en klar henvisning til Nobelkomiteens tildeling av Fredsprisen til Barack Obama under hans første år som president i 2009.