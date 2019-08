– Våpenrettighetene i USA gjør folk utrygge

Etter masseskytingen i El Paso i Texas strømmer folk til for å legge ned blomster og en siste hilsen til minne om alle som ble drept.

Tallet på dødsofre etter massakren steg mandag til 22, etter at to av de sårede døde av skadene de fikk da de ble skutt. Ifølge myndighetene ble minst 25 andre såret av den 21 år gamle antatte gjerningsmannen.

Debatten rundt våpenkontroll går igjen høyt i USA.

– Noen ganger føler jeg at samfunnet her i USA har for mange rettigheter, så mange rettigheter at vi ikke er trygge, sier Clarissa Hernandez til NRK.

Øver på å overleve

Hernandez har tatt med seg sin 11 år gamle sønn til minneplassen etter lørdagens drap.

– Da jeg vokste opp her var den viktigste øvelsen vi gjorde på skolen brannøvelser. Min sønn vokser opp med å måtte øve seg på hva han må gjøre dersom en masseskyter angriper, sier Hernandez.

Clarissa Hernandez gråter stille mens hun holder rundt sønnen. Sønnen innrømmer at han frykter det som skjedde på lørdag kan skje igjen, men forteller at han selv vet hvordan han skal forholde seg om det skulle skje på skolen.

– Vi må låse døren til klasserommet og være så stille som mulig, forklarer Ekram Hernandez.

Mens 11-åringen håper økt sikkerhet etter helgens skyting vil gjøre det vanskeligere for andre å slå til på nytt, oppfordrer moren de som bestemmer til å gjøre jobben sin.

– Jeg håper at president Donald Trump og Kongressen gjøre jobben sin med å beskytte oss fra slike hendelser. Men jeg lurer på om de egentlig bryr seg om vår sikkerhet, sier Clarissa Hernandez.

Det flommer over av blomster, kort og brev på minneplassen etter lørdagens skyting i Texas. #Elpasostrong går igjen på mange av minneordene. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Redningsmannen

Litt lenger bort i blomsterhavet står Jimmy Villatoro, også han er fra El Paso. Han synes det er vanskelig å snakke om politikk og våpenkontroll mens mange av de skadde fortsatt kjemper for livet på sykehusene.

– De som har laget lovene rundt våpenkontroll må ta tak i det, det er deres ansvar, sier Villatoro til NRK.

Selv havnet han og en venn midt oppi masseskytingen lørdag.

Jimmy Villatoro reddet flere skadde under masseskytingen lørdag Du trenger javascript for å se video. Jimmy Villatoro reddet flere skadde under masseskytingen lørdag

– Jeg kommer fra en familie som er opptatt av baseball, og en del av klubben rigget seg akkurat til for en innsamlingsaksjon tvers over gaten for Walmart da vi fikk beskjed om at det pågikk skyting både utenfor og i kjøpesenteret. Vi løp umiddelbart mot senteret for å redde unna barna.

Da de nærmet seg inngangen til senteret så de at flere lå på bakken mens blodet fløt rundt dem, har de fortalt til avisen Dallas News.

– Da vi hadde fått ungene unna forsøkte vi å hjelpe de skadde på bakken frem til politiet kom. Tilstanden til to av mødrene som vi hjalp er nå stabil, mens tilstanden til to av fedrene som beskyttet barna med sine egne kropper er kritisk, forteller Villatoro til NRK.

– Hva tenker du om det som har skjedd?

– Hjertet mitt blør for dem som døde. Det gjør vondt, men det kunne gått enda verre, det var 3000 personer inne i kjøpesenteret. Jeg er glad for dem vi fikk reddet. Nå må vi bare stå sammen og be – uansett farge eller rase, sier Jimmy Villatoro.

Grupper fra alle kanter av byen fant i dag veien minnestedet etter masseslutningen i El Paso, Texas. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Massedrapet i El Paso etterforskes i USA som terror, og påtalemyndigheten vurderer å tiltale den mistenkte for føderal hatkriminalitet. Den 21 år gamle gjerningsmannen risikerer dødsstraff.