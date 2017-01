– Vaksine-skeptikar skal leie Trumps vaksine-utval

Dette har alt vekt sterke reaksjonar på sosiale medium i USA, der det har vore steile frontar i vaksinedebatten. Mange meiner Kennedy ikkje er vaksine-skeptikar, men derimot vaksine-fornektar.

Kennedy jr. er sonen til tidlegare justisminister Robert Kennedy, som vart skoten og drepen under eit valkamparrangement i Los Angeles 6. juni i 1968.

Robert Kennedy jr. har gjort det klart at han trur at vaksinering av born kan føre til autisme, og han har kjempa for å gi foreldre sjansen til å ikkje å vaksinere borna sine. Påstandane blir avvist at vitskapsfolk, som meiner dei for lengst har tilbakevist denne teorien.

– Bad meg leie ein kommisjon

Donald Trump er også skeptisk til MMR-vaksinen. Foto: Evan Vucci / AP

Likevel har teorien støtte i mange miljø, og Robert Kenney jr., som også er kjend som ein ivrig miljøvernar, har vore faneberar for den omstridde ideen. Den påtroppande presidenten har også tvil om kor nyttig det er med vaksine.

– Donald Trump har ein del spørsmål rundt den gjeldande vaksinasjons-politikken. Han bad meg om å leie ein kommisjon som skal sjå på spørsmåla om tryggleiken ved vaksinar og vitskapleg integritet, sa Kennedy etter eit møte med Trump i New York i kveld norsk tid.

Ein talsmann for Donald Trump seier seint i kveld norsk tid at Trump vurderer å setje ned eit slikt utval, men at det ikkje er avgjort enno.

Robert Kennedy, som fyller 63 år komande veke, er den tredje eldste av borna til Robert og Ethel Kennedy. Han er utdanna jurist frå Harvard og i økonomi frå London School of Economics.

Han har vore aktuell til å stille som kandidat for Det demokratiske partiet til delstatsforsamlinga i New York, men han har ikkje gjort det. Mykje tyder på at han har gitt opp tanken om ein politisk karriere.

Teorien tilbakevist

I dag er han styreleiar i organisasjonen Waterkeeper Alliance, som arbeider for å sikre og vidareutvikle vassforsyninga over heile verda. Han er også radiovert i programmet Ring of Fire, som blir sendt over heile USA

Påstanden om at MMR-vaksinen skulle føre til autisme, vart fremja av den britiske legen Andrew Wakefield i det medisinske tidsskriftet The Lancet i 1998. Studien hans vart tilbakevist av andre forskarar, og The Lancet vedgjekk at artikkelen aldri burde ha vore publisert.

Wakefield miste legelisensen i 2010.

Mange som likevel trur på samanhengen mellom vaksine og autisme har droppa vaksinen, og Verdas helseorganisasjon (WHO) har registrert ein sterk auke i utbreiinga av særleg meslingar.

