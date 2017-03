– Universitetene er som rene krigssoner

I en ny rapport konkluderes det med at egyptiske myndigheter effektivt har kvalt den gryende demokratiseringen av egyptiske universiteter gjennom målrettete og voldelige angrep mot studentene.

Les rapporten: Besieged Universities

Utvist fra landet

Mostafa Sayed er flere ganger selv blitt arrestert og er nå utvist fra Egypt og studerer for tiden i Alta. Foto: NRK

– Etter kuppet har regimet erklært en krig mot studentene og universitetene, og regimet har gått bevisst etter studenter for å etablere sitt diktatur, forteller Mostafa Sayed til NRK.

Han studere for tiden i Alta, og tør ikke reise tilbake til hjemlandet på grunn av den spente situasjonen for akademikere og regimekritikere.

– Universitetene har blitt rene krigssoner der det eksploderer gassbomber, og studenter blir drept mens de studerer, forteller han.

Egyptiske myndigheter har arrestert nesten 1200 studenter siden 2013. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

«Blir sett på som trusler»

Etter at tidligere hærsjef Abdel Fattah al-Sisi kuppet makten fra den folkevalgte presidenten Mohamed Mursi i 2013, har flere universitetet blitt systematisk angrepet.

Ifølge rapporten til menneskerettighetsorganisasjonen AFTE har 1181 studenter blitt arrestert, 61 er sent til militære domstoler, 626 permanent utvist fra skolene, og 21 drept.

– Studentene blir sett på som en trussel mot dagens regime, og som den siste motstanden. Derfor har de vært så aktive for å bekjempe kritiske røster i dette miljøet, forteller en av rapportforfatterne, Amira Abdelhamid, til NRK.

Tidligere i år ble mannen som styrte landet med jernhånd i over 30 år, Hosni Mubarak, løslatt. Det samme har skjedd med de fleste av hans tjenestemenn som tidligere var dømt til lange fengselsstraffer for drapene på flere hundre demonstranter i forbindelse med folkeopprøret i 2012.

Etter at al-Sisi overtok makten har han slått hardt ned på både islamistiske og sekulære motstandere. Han har lagt ned forbud mot Det islamske brorskapet, bevegelsen til Mursi, som etter masseprotestene mot det autoritære og militærstøttede regimet til Mubarak, ble Egypts første folkevalgte president.

Ødelagt utdanningssystem

Nå lider landet av et ødelagt utdanningssystem.

– Kvalitetene på undervisningene har blitt sterkt svekket, og studenter føler seg ikke lenger trygge på skoleområdet. Hele utdanningssystemet har blitt ødelagt, og det er studenter som ikke får fullført utdanning sin, sier Abdelhamid.

En som ikke har tenkt til å avslutte sin utdannelse i hjemlandet, er Mustafa:

– Jeg kan ikke reise tilbake til Egypt akkurat nå, det er for farlig. Jeg vil fortsette min utdannelse her, før jeg reiser tilbake, sier Sayed, som understreker at han har tenkt seg tilbake til hjemlandet for å fortsette kampen mot regimet.