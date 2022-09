I ein video Volodymyr Zelenskyj har publisert på sosiale medium, festar ein soldat det ukrainske flagget til det som liknar eit radiotårn.

Den ukrainske presidenten skriv på sosiale medium at styrkane har teke tilbake endå eit territorium i Aust-Ukraina – landsbyen Chalovske.

– Slik blir det overalt. Vi vil utvise okkupantane frå alle ukrainske byer og landsbyar, skriv han i innlegget.

Tidlegare søndag morgon annonserte ordføraren i Izium, Valerij Martsjenko, at den ukrainske byen var frigjord i samband med den offensiven i Kharkiv-regionen.

Martsjenko seier til New York Times at dei ukrainske styrkane har teke kontroll over den strategisk viktige byen, som har vore okkupert av russarane sidan i vår.

Opplysingane er ikkje bekrefta av uavhengige kjelder.

Russland omgrupperar

Samtidig seier det russiske forsvarsdepartementet at det har «omgruppert» sine styrkar ved å trekke dei ut av delar av Kharkiv-regionen.

Dette skal vere inkludert byane Balaklija og Izium, med formålet å forsterke fronten i Donetsk.

Soldatar ved vegen som går inn til Izium. Foto: TELEGRAM/INSIDER_UKE

Mange militære ekspertar seier likevel at offensiven kom overraskande på russarane, og at dei vart pressa ut. Over 10.000 russiske soldatar seiast å risikere å bli omringa av ukrainske styrkar.

Martsjenko hevdar at det ikkje finst eit einaste bustadhus i Izium utan skadar, og tviler på at det blir mogleg å reparere det øydelagde varmenettet før vinteren.

Tidlegare laurdag sa ukrainske talspersonar at styrkane hadde kutta dei russiske forsyningslinjene til Izium.

Oleh Nikolenko, som snakkar på vegne av utanriksdepartementet, sa at dei også har teke tilbake Kupjansk på den viktigaste forsyningsvegen for russarane frå Russland til Izium.

President Volodymyr Zelenskyj sa laurdag kveld at dei ukrainske styrkane har teke tilbake rundt 2.000 kvadratkilometer ukrainsk jord frå russarane.

Kritiserer russisk strategi

Russland har gjort strategiske feil i samband med tilbaketrekkinga i området, seier presidenten i den Tsjetsjenske Republikken, Ramzan Kadyrov.

Kommentarane er blant anna lagt fram i den store russiske avisa Kommersant. Det er heilt nytt at slik kritikk dukkar opp i russiske hovudmedium.

– Vi har fått informasjon om det som skjer frå sosiale medium, men det er bittert at offentlege personar ikkje seier nokon ting.

– Dersom Russland ikkje hadde ønska det, så hadde ingen teke eit skritt tilbake. Dette er naudsynt å forklare. Det verkar som ein ikkje var førebudd.

Han «erklærer offisielt» at Izium, Kupjansk og Balaklija skal bli teke tilbake, og seier dei kan sende inn ytterlegare 10.000 for å få dette gjort.

– I nær framtid vil vi ta oss helt til Odesa, legg han til.

Kadyrov i samtale med Putin. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Det statlege nyheitsbyrået Ria Novosti har også publisert utsegnet hans om at byane som blei forlatne skal takast tilbake snart, men ikkje kritikken han rettar mot dei militære styresmaktene.

Ei gruppe på kring 1300 tsjetsjenske styrkar skal ha blitt sendt til Kherson-regionen for å assistere det russiske militæret i dei områda som framleis er okkuperte, hevdar ukrainske militæret på sine sosiale medium.

Ein sentral rådgivar i det ukrainske innanriksdepartementet hevdar også at Nikolajev, ein by sør i Ukraina, blei angripen av russarane i natt.

Også desse opplysingane er ubekrefta frå uavhengig hald.