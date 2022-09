– Ukrainske styrkar har erobra Izium på nytt

Martsjenko seier til New York Times at dei ukrainske styrkane har teke kontroll over den strategisk viktige byen, som har vore okkupert av russarane sidan i vår.

Samtidig seier det russiske forsvarsdepartementet at det har «omgruppert» sine styrkar ved å trekke dei ut av delar av Kharkiv-regionen.

Dette skal vere inkludert byane Balaklija og Izium, med formålet å forsterke fronten i Donetsk.

Mange militære ekspertar seier likevel at offensiven kom overraskande på russarane, og at dei vart pressa ut. Over 10.000 russiske soldatar seiast å risikere å bli omringa av ukrainske styrkar.

Martsjenko hevdar at det ikkje finst eit einaste bustadhus i Izium utan skadar, og tviler på at det blir mogleg å reparere det øydelagde varmenettet før vinteren.

Tidlegare laurdag sa ukrainske talspersonar at styrkane hadde kutta dei russiske forsyningslinjene til Izium.

Oleh Nikolenko, som snakkar på vegne av utanriksdepartementet, sa at dei også har teke tilbake Kupjansk på den viktigaste forsyningsvegen for russarane frå Russland til Izium.

President Volodymyr Zelenskyj sa laurdag kveld at dei ukrainske styrkane har teke tilbake rundt 2.000 kvadratkilometer ukrainsk jord frå russarane.

Lovar at områda skal bli teke tilbake

Til russiske medium seier leiaren for den Tsjetsjenske Republikken, Ramzan Kadyrov, at russarane skal ta tilbake Izium, Kupjansk og Balaklija innan kort tid.

Han lovar også at Odesa skal bli erobra, men er kritisk til den russiske militærstrategien i Aust-Ukraina.

Den tsjetsjenske leiaren Ramzan Kadyrov i mars i år. Foto: TASS / SipaUSA

Han viser til fleire av det han kallar strategiske feil i samband med tilbaketrekkinga, og krev at dei militære leiarane endrar strategien sin dei neste dagane.

Nikolajev, ein by sør i Ukraina, blei angripen av russarane i natt, melder rådgivaren Anton Gerashchenko i det ukrainske innanriksdepartementet.